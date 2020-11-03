https://ria.ru/20201103/azerbaydzhan-1582798562.html

В Азербайджане заявили об обстреле Арменией города Физули из РСЗО "Смерч"

В Азербайджане заявили об обстреле Арменией города Физули из РСЗО "Смерч"

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле города Физули, расположенного вблизи военных действий в Карабахе, из РСЗО "Смерч". РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:49

2020-11-03T11:49

2020-11-03T11:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

сша

армения

в мире

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БАКУ, 3 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле города Физули, расположенного вблизи военных действий в Карабахе, из РСЗО "Смерч"."Армянские вооруженные силы подвергают обстрелу город Физули и окрестные села из РСЗО "Смерч", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201102/karabakh-1582730385.html

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, сша, армения, в мире