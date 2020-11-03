https://ria.ru/20201103/avstriya-1582868606.html

Глава МВД Австрии ответил на критику действий полиции во время теракта

Глава МВД Австрии ответил на критику действий полиции во время теракта

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер отклонил критику в отношении действий полиции во время теракта в Вене. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:59

2020-11-03T16:59

2020-11-03T17:33

австрия

теракт в вене

мвд австрии

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер отклонил критику в отношении действий полиции во время теракта в Вене."Еще не прошло даже суток с момента теракта. Я думаю, я был бы плохим министром внутренних дел, если бы показывал на кого-то пальцем. Речь, во-первых, о быстром обеспечении безопасности, во-вторых, быстром выполнении работы и третий пункт, очень важный - точно понять, что именно делать", - ответил Нехаммер на вопрос журналистки, можно ли говорить о том, что полиция не справилась.

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австрия, теракт в вене, мвд австрии, вена, в мире