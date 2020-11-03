https://ria.ru/20201103/avstriya-1582845995.html

Австрийские политики возложили венки на месте теракта в Вене

Австрийские политики возложили венки на месте теракта в Вене

Политики Австрии возложили венки на месте вчерашнего теракта в центральном районе Вены. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:16

2020-11-03T15:16

2020-11-03T15:19

теракт в вене

александер ван дер беллен

вольфганг соботка

себастьян курц

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Политики Австрии возложили венки на месте вчерашнего теракта в центральном районе Вены.Возложение состоялось в условиях повышенной безопасности, трансляцию вел телеканал ORF.В церемонии приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Александер Ван дер Беллен, президент Национального совета Вольфганг Соботка, вице-канцлер Вернер Коглер, глава МВД Карл Нехаммер, мэр Вены Михаэль Людвиг, глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч, а также главы оппозиционных партий - лидер социал-демократов Памела Ренди-Вагнер, глава праволиберальной NEOS Беата Майнль-Ризингер.Правительство республики объявило трехдневный траур, который продлится до четверга включительно. На всех правительственных зданиях приспустят национальные флаги, глав австрийских регионов призвали поступить так же.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут.

https://ria.ru/20201103/prestupnik-1582827763.html

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, александер ван дер беллен, вольфганг соботка, себастьян курц, австрия, вена, в мире