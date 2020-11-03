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Австрийские политики возложили венки на месте теракта в Вене
Австрийские политики возложили венки на месте теракта в Вене
Политики Австрии возложили венки на месте вчерашнего теракта в центральном районе Вены. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:16
2020-11-03T15:19
теракт в вене
александер ван дер беллен
вольфганг соботка
себастьян курц
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Политики Австрии возложили венки на месте вчерашнего теракта в центральном районе Вены.Возложение состоялось в условиях повышенной безопасности, трансляцию вел телеканал ORF.В церемонии приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Александер Ван дер Беллен, президент Национального совета Вольфганг Соботка, вице-канцлер Вернер Коглер, глава МВД Карл Нехаммер, мэр Вены Михаэль Людвиг, глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч, а также главы оппозиционных партий - лидер социал-демократов Памела Ренди-Вагнер, глава праволиберальной NEOS Беата Майнль-Ризингер.Правительство республики объявило трехдневный траур, который продлится до четверга включительно. На всех правительственных зданиях приспустят национальные флаги, глав австрийских регионов призвали поступить так же.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут.
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австрия
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теракт в вене, александер ван дер беллен, вольфганг соботка, себастьян курц, австрия, вена, в мире

Австрийские политики возложили венки на месте теракта в Вене

15:16 03.11.2020 (обновлено: 15:19 03.11.2020)
 
© REUTERS / Radovan StoklasaКанцлер Австрии Себастьян Курц на церемонии возложения венков после обстрела в Вене, Австрия
Канцлер Австрии Себастьян Курц на церемонии возложения венков после обстрела в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Radovan Stoklasa
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Политики Австрии возложили венки на месте вчерашнего теракта в центральном районе Вены.
Возложение состоялось в условиях повышенной безопасности, трансляцию вел телеканал ORF.
В церемонии приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Александер Ван дер Беллен, президент Национального совета Вольфганг Соботка, вице-канцлер Вернер Коглер, глава МВД Карл Нехаммер, мэр Вены Михаэль Людвиг, глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч, а также главы оппозиционных партий - лидер социал-демократов Памела Ренди-Вагнер, глава праволиберальной NEOS Беата Майнль-Ризингер.
Правительство республики объявило трехдневный траур, который продлится до четверга включительно. На всех правительственных зданиях приспустят национальные флаги, глав австрийских регионов призвали поступить так же.
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут.
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Теракт в ВенеАлександер Ван дер БелленВольфганг СоботкаСебастьян КурцАвстрияВенаВ мире
 
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