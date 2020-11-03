https://ria.ru/20201103/avstriya-1582827276.html

Президент Австрии назвал атаку в Вене самой скверной в новейшей истории

Президент Австрии назвал атаку в Вене самой скверной в новейшей истории

Атака в Вене, явно мотивированная исламизмом, стала самой скверной в новейшей истории Австрии, заявил федеральный президент республики Александер Ван дер... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:43

2020-11-03T13:43

2020-11-03T13:43

теракт в вене

александер ван дер беллен

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя – РИА Новости. Атака в Вене, явно мотивированная исламизмом, стала самой скверной в новейшей истории Австрии, заявил федеральный президент республики Александер Ван дер Беллен."В центре Вены, в центре нашей республики, трусливый террористический акт ударил в сердце нашего общества. Это нападение с его масштабами и презрением к людям, явно мотивированное исламизмом - самое скверное в нашей новейшей истории", - сказал президент в обращении к населению.Он выразил благодарность полицейским, солдатам и экстренным службам, а также международному сообществу, солидарному с Австрией в эти трудные часы."Мы не заразимся этой ненавистью. Мы будем охранять и защищать наши ценности", - добавил президент.

https://ria.ru/20201103/vena-1582819227.html

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, александер ван дер беллен, австрия, вена, в мире