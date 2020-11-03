https://ria.ru/20201103/avstriya-1582808093.html

Глава МВД Австрии подтвердил, что жертвами теракта стали четыре человека

Глава МВД Австрии подтвердил, что жертвами теракта стали четыре человека

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что жертвами теракта в Вене стали четыре человека. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:28

2020-11-03T12:28

2020-11-03T13:07

австрия

теракт в вене

мвд австрии

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582767098_0:203:3072:1931_1400x0_80_0_0_bcc4f863a9bc0afeb83585e4d81c9885.jpg

ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что жертвами теракта в Вене стали четыре человека."Мы по-прежнему исходим из того, что был как минимум один преступник. Продолжаются розыскные мероприятия, чтобы мы могли исключить, что есть другие преступники", - заявил он в интервью OE24.TV.Он не стал раскрывать личность ликвидированного нападавшего."Это был серьезный террористический акт, которых мы не видели много лет. У нас четыре погибших гражданских, один убитый преступник, потребовалось девять минут, чтобы нейтрализовать тяжело вооруженного преступника", - заявил министр.Он также уточнил, что в шести местах, о которых ранее сообщалось как о местах атаках, происходили перестрелки.Теракт в Вене произошел накануне.

https://ria.ru/20201103/napadenie-1582816524.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австрия, теракт в вене, мвд австрии, вена, в мире