https://ria.ru/20201103/avstriya-1582755628.html

По всей Австрии усилили меры безопасности

По всей Австрии усилили меры безопасности

Меры безопасности усилены на территории всей Австрии, в том числе на границах, но в фокусе остается центр Вены, где в понедельник произошла стрельба, заявил... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T04:39

2020-11-03T04:39

2020-11-03T04:39

теракт в вене

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Меры безопасности усилены на территории всей Австрии, в том числе на границах, но в фокусе остается центр Вены, где в понедельник произошла стрельба, заявил представитель МВД Гаральд Зёрёс."Само собой разумеется, предприняты усиления персонала по всей стране, на границах, как вы слышали от министра. Фокус тут, конечно, на всей стране, но в таких ситуациях нужно, поскольку доступное число персонала ограничено, определять отдельные зоны, которые охраняются сильнее, в данном случае центральные районы Вены, где и находятся шесть точек, где произошли нападения", - заявил в эфире ORF.Он добавил, что власти призывают граждан не только в центральном районе Вены, но и в остальных ее частях, а также по всей стране не выходить на улицу без необходимости.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один нападавший нейтрализован, как минимум еще одного нападавшего ищут. Мэр Вены заявил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Он же сообщил о двух погибших, при этом в МВД говорили, что речь идет о "нескольких погибших", не приведя точных данных. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582752264.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире