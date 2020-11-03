Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/avstriya-1582755319.html
Посольство России в Австрии отменило прием посетителей во вторник
Посольство России в Австрии отменило прием посетителей во вторник
Посольство России в Австрии сообщило, что отменяет во вторник прием посетителей в консульском отделе из-за теракта в Вене. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T04:21
2020-11-03T04:21
теракт в вене
австрия
вена
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582754894_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_ea253c603ad81a381740533b6b281519.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посольство России в Австрии сообщило, что отменяет во вторник прием посетителей в консульском отделе из-за теракта в Вене.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован, как минимум еще одного нападавшего ищут. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/vena-1582754786.html
австрия
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582754894_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_4a5f66db7d006e2a2878378ea5275df4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
теракт в вене, австрия, вена, в мире

Посольство России в Австрии отменило прием посетителей во вторник

04:21 03.11.2020
 
© AP Photo / Ronald ZakПолицейские возле синагоги в Вене после теракта
Полицейские возле синагоги в Вене после теракта - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Ronald Zak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посольство России в Австрии сообщило, что отменяет во вторник прием посетителей в консульском отделе из-за теракта в Вене.

"В связи с произошедшими в центре Вены терактами и сохраняющейся террористической угрозой 3 ноября 2020 года прием посетителей в консульском отделе посольства России в Австрии вестись не будет", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован, как минимум еще одного нападавшего ищут. Мэр Вены подтвердил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах.
Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Машины скорой помощи на месте нападения в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
04:14
Число жертв теракта в Вене выросло до двух
 
Теракт в ВенеАвстрияВенаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
23:06Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором
23:06Российская певица едва не погибла при теракте в Вене
22:43СМИ сообщили о голосовании "мертвых душ" в Нью-Йорке
22:34Instagram удалил пост чеченской газеты с карикатурами на Charlie Hebdo
Лента новостейМолния