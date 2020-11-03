https://ria.ru/20201103/armiya-1582909232.html

Британского журналиста поразило военное возрождение России

Британского журналиста поразило военное возрождение России

Ни одна страна в мире не способна так быстро восстановить свой военный потенциал, как это удалось России, пишет британское издание The Economist. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T21:01

2020-11-03T21:01

2020-11-03T23:34

россия

каспийское море

ввс рф

международный институт стратегических исследований

сирия

ссср

безопасность

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«Армия блистает». В Британии заявили о военном возрождении России

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ни одна страна в мире не способна так быстро восстановить свой военный потенциал, как это удалось России, пишет британское издание The Economist.После развала СССР российская армия находилась в "плачевном состоянии", однако благодаря значительному увеличению военного бюджета ее удалось преобразовать сверху донизу за счет модернизации вооружений, говорится в публикации. Издание со ссылкой на лондонский Международный институт стратегических исследований пишет, что еще в 2007 году 97 процентов техники ВВС России было устарелым "наследием" СССР, принятым на вооружение более 30 лет назад. Теперь же большая часть самолетов современная — 71 процент.Автор статьи также обратил внимание на ресурсы, направленные на модернизацию высокоточного оружия: комплексов "Искандер", ракет "Калибр" и Х-101. Журналист приводит в пример точечный удар с кораблей в Каспийском море по целям в Сирии, который раньше казался научной фантастикой, а теперь стал реальностью.Кроме того, авторы считают, что российская армия стала гораздо мобильней. По их оценкам, Россия может за два часа привести в полную боеготовность пять тысяч десантников. Кроме того, масштабные военные учения, такие как "Кавказ-2020", постоянно держат солдат в форме. "Россия поменяла массовость на скорость", — заявил генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, глава британской военной разведки.Автор материала назвал дополнительным преимуществом российской армии проверку боем в Сирии. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20201031/kurily-1582453943.html

https://ria.ru/20201102/bespilotnik-orion-1582239431.html

россия

каспийское море

сирия

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, каспийское море, ввс рф, международный институт стратегических исследований, сирия, ссср, безопасность