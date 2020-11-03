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Британского журналиста поразило военное возрождение России
Британского журналиста поразило военное возрождение России
Ни одна страна в мире не способна так быстро восстановить свой военный потенциал, как это удалось России, пишет британское издание The Economist. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T21:01
2020-11-03T23:34
россия
каспийское море
ввс рф
международный институт стратегических исследований
сирия
ссср
безопасность
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«Армия блистает». В Британии заявили о военном возрождении России
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ни одна страна в мире не способна так быстро восстановить свой военный потенциал, как это удалось России, пишет британское издание The Economist.После развала СССР российская армия находилась в "плачевном состоянии", однако благодаря значительному увеличению военного бюджета ее удалось преобразовать сверху донизу за счет модернизации вооружений, говорится в публикации. Издание со ссылкой на лондонский Международный институт стратегических исследований пишет, что еще в 2007 году 97 процентов техники ВВС России было устарелым "наследием" СССР, принятым на вооружение более 30 лет назад. Теперь же большая часть самолетов современная — 71 процент.Автор статьи также обратил внимание на ресурсы, направленные на модернизацию высокоточного оружия: комплексов "Искандер", ракет "Калибр" и Х-101. Журналист приводит в пример точечный удар с кораблей в Каспийском море по целям в Сирии, который раньше казался научной фантастикой, а теперь стал реальностью.Кроме того, авторы считают, что российская армия стала гораздо мобильней. По их оценкам, Россия может за два часа привести в полную боеготовность пять тысяч десантников. Кроме того, масштабные военные учения, такие как "Кавказ-2020", постоянно держат солдат в форме. "Россия поменяла массовость на скорость", — заявил генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, глава британской военной разведки.Автор материала назвал дополнительным преимуществом российской армии проверку боем в Сирии. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20201031/kurily-1582453943.html
https://ria.ru/20201102/bespilotnik-orion-1582239431.html
россия
каспийское море
сирия
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россия, каспийское море, ввс рф, международный институт стратегических исследований, сирия, ссср, безопасность

Британского журналиста поразило военное возрождение России

21:01 03.11.2020 (обновлено: 23:34 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие российской армии
Военнослужащие российской армии - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ни одна страна в мире не способна так быстро восстановить свой военный потенциал, как это удалось России, пишет британское издание The Economist.
После развала СССР российская армия находилась в "плачевном состоянии", однако благодаря значительному увеличению военного бюджета ее удалось преобразовать сверху донизу за счет модернизации вооружений, говорится в публикации.
Издание со ссылкой на лондонский Международный институт стратегических исследований пишет, что еще в 2007 году 97 процентов техники ВВС России было устарелым "наследием" СССР, принятым на вооружение более 30 лет назад. Теперь же большая часть самолетов современная — 71 процент.
Автор статьи также обратил внимание на ресурсы, направленные на модернизацию высокоточного оружия: комплексов "Искандер", ракет "Калибр" и Х-101. Журналист приводит в пример точечный удар с кораблей в Каспийском море по целям в Сирии, который раньше казался научной фантастикой, а теперь стал реальностью.
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Кроме того, авторы считают, что российская армия стала гораздо мобильней. По их оценкам, Россия может за два часа привести в полную боеготовность пять тысяч десантников. Кроме того, масштабные военные учения, такие как "Кавказ-2020", постоянно держат солдат в форме.
"Россия поменяла массовость на скорость", — заявил генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, глава британской военной разведки.
Автор материала назвал дополнительным преимуществом российской армии проверку боем в Сирии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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РоссияКаспийское мореВВС РФМеждународный институт стратегических исследованийСирияСССРБезопасность
 
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