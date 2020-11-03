https://ria.ru/20201103/arktika-1582789322.html

Мишустин поручил внести план реализации основ госполитики в Арктике

Мишустин поручил внести план реализации основ госполитики в Арктике

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 26 декабря внести в правительство единый план мероприятий по реализации основ государственной политики России... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:12

2020-11-03T11:12

2020-11-03T11:12

арктика

михаил мишустин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 26 декабря внести в правительство единый план мероприятий по реализации основ государственной политики России в Арктике, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин дал Минвостокразвития полтора месяца на разработку единого плана мероприятий по реализации основ государственной политики России в Арктике. Документ с проектом доклада президенту России Владимиру Путину должен быть представлен в кабмин до 26 декабря", - говорится в сообщении.Отмечается, что основы госполитики в Арктике до 2035 года Путин утвердил 5 марта, а 26 октября был подписан указ "О Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности" на такой же период.Подчеркивается, что в документе поставлены четкие цели по развитию территории и определены конкретные механизмы их достижения, среди них повышение качества жизни населения, рост экономики арктических регионов, развитие Северного морского пути как глобального транспортного коридора.Добавляется, что за реализацию стратегии также отвечает Минвостокразвития."Первый доклад о результатах её исполнения министерство в рамках поручения Михаила Мишустина должен быть представлен в правительство до 20 апреля 2021 года", - говорится также в сообщении.

https://ria.ru/20201029/arktika-1582119948.html

https://ria.ru/20201021/arktika-1580820466.html

арктика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, михаил мишустин, владимир путин, экономика