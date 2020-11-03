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По делу о нападении на отдел полиции в Татарстане арестовали еще двоих
По делу о нападении на отдел полиции в Татарстане арестовали еще двоих
Кукморкий районный суд Татарстана заключил под стражу ещё двоих подозреваемых по делу о нападении на местный отдел полиции 30 ноября, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:56
2020-11-03T16:56
мвд татарстана
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Кукморкий районный суд Татарстана заключил под стражу ещё двоих подозреваемых по делу о нападении на местный отдел полиции 30 ноября, сообщается на сайте суда.Ранее суд сообщал о шестерых подозреваемых, один из которых, Марат Замалиев, был арестован на два месяца – до 30 декабря, пятерым был продлён срок задержания."Кукморским районным судом Республики Татарстан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт – ред.)", - говорится в сообщении суда.Ранее в суде сообщали, что шестеро ранее задержанных проходят по одному делу о покушении на теракт.По информации МВД Татарстана, ночью 30 ноября молодой человек кинул на парковку отдела МВД по Кукморском району две бутылки с горючей смесью и попытался скрыться. При задержании он оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ударов ножом. Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, от полученных ранений молодой человек 2004 года рождения скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на террористический акт" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".Дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России, председатель ведомства Александр Бастрыкин велел установить все детали произошедшего, сообщил ранее СК РФ.По данным источника в правоохранительных органах, напавший на отдел полиции подросток выкрикивал: "Аллах акбар, я вас всех убью!".По данным местных СМИ, отчим напавшего на отдел полиции и застреленного подростка Марат Замалиев имеет судимость за подрыв магистрального газопровода в конце 1999 года. Диверсию – именно так ее квалифицировали следователи – провела группа радикальных исламистов, прошедших обучение в Чечне в лагере Шамиля Басаева и Хаттаба. Как было доказано следствием и судом, Замалиев был лидером группы. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.
https://ria.ru/20201102/dtp-1582691813.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/proisshestviya-1581526622.html
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мвд татарстана, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия

По делу о нападении на отдел полиции в Татарстане арестовали еще двоих

16:56 03.11.2020
 
© Фото : МВД по Республике ТатарстанЗдание ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан
Здание ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : МВД по Республике Татарстан
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КАЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Кукморкий районный суд Татарстана заключил под стражу ещё двоих подозреваемых по делу о нападении на местный отдел полиции 30 ноября, сообщается на сайте суда.
Ранее суд сообщал о шестерых подозреваемых, один из которых, Марат Замалиев, был арестован на два месяца – до 30 декабря, пятерым был продлён срок задержания.
"Кукморским районным судом Республики Татарстан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт – ред.)", - говорится в сообщении суда.
Ранее в суде сообщали, что шестеро ранее задержанных проходят по одному делу о покушении на теракт.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 17:14
В Башкирии подросток угнал у родителей машину и погиб в ДТП
По информации МВД Татарстана, ночью 30 ноября молодой человек кинул на парковку отдела МВД по Кукморском району две бутылки с горючей смесью и попытался скрыться. При задержании он оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ударов ножом. Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, от полученных ранений молодой человек 2004 года рождения скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на террористический акт" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России, председатель ведомства Александр Бастрыкин велел установить все детали произошедшего, сообщил ранее СК РФ.
По данным источника в правоохранительных органах, напавший на отдел полиции подросток выкрикивал: "Аллах акбар, я вас всех убью!".
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 10:18
На Урале подросток в ссоре бросилась с ножом на свою знакомую
По данным местных СМИ, отчим напавшего на отдел полиции и застреленного подростка Марат Замалиев имеет судимость за подрыв магистрального газопровода в конце 1999 года. Диверсию – именно так ее квалифицировали следователи – провела группа радикальных исламистов, прошедших обучение в Чечне в лагере Шамиля Басаева и Хаттаба. Как было доказано следствием и судом, Замалиев был лидером группы. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.
 
МВД ТатарстанаСледственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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