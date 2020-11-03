https://ria.ru/20201103/arest-1582867773.html

По делу о нападении на отдел полиции в Татарстане арестовали еще двоих

По делу о нападении на отдел полиции в Татарстане арестовали еще двоих

Кукморкий районный суд Татарстана заключил под стражу ещё двоих подозреваемых по делу о нападении на местный отдел полиции 30 ноября, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:56

2020-11-03T16:56

2020-11-03T16:56

мвд татарстана

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Кукморкий районный суд Татарстана заключил под стражу ещё двоих подозреваемых по делу о нападении на местный отдел полиции 30 ноября, сообщается на сайте суда.Ранее суд сообщал о шестерых подозреваемых, один из которых, Марат Замалиев, был арестован на два месяца – до 30 декабря, пятерым был продлён срок задержания."Кукморским районным судом Республики Татарстан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт – ред.)", - говорится в сообщении суда.Ранее в суде сообщали, что шестеро ранее задержанных проходят по одному делу о покушении на теракт.По информации МВД Татарстана, ночью 30 ноября молодой человек кинул на парковку отдела МВД по Кукморском району две бутылки с горючей смесью и попытался скрыться. При задержании он оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ударов ножом. Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, от полученных ранений молодой человек 2004 года рождения скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на террористический акт" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".Дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России, председатель ведомства Александр Бастрыкин велел установить все детали произошедшего, сообщил ранее СК РФ.По данным источника в правоохранительных органах, напавший на отдел полиции подросток выкрикивал: "Аллах акбар, я вас всех убью!".По данным местных СМИ, отчим напавшего на отдел полиции и застреленного подростка Марат Замалиев имеет судимость за подрыв магистрального газопровода в конце 1999 года. Диверсию – именно так ее квалифицировали следователи – провела группа радикальных исламистов, прошедших обучение в Чечне в лагере Шамиля Басаева и Хаттаба. Как было доказано следствием и судом, Замалиев был лидером группы. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

https://ria.ru/20201102/dtp-1582691813.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/proisshestviya-1581526622.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд татарстана, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия