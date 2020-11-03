Суд продлил арест мужчины по делу об убийстве ребенка на Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Свердловский областной суд во вторник продлил до 20 апреля 2021 года арест жителя Нижнего Тагила, который, по версии следствия, убил выстрелом в голову восьмилетнего мальчика при стрельбе по жестяным банкам, сообщает суд.
Во вторник суд приступил к рассмотрению дела.
"Поскольку 4 ноября истекал срок содержания под стражей подсудимого, прокурор ходатайствовала о продлении ему меры пресечения. Выслушав доводы сторон по делу, суд продлил Борисову срок содержания под стражей на шесть месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть до 20 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
Во вторник в ходе судебного следствия были допрошены потерпевшие по делу – родители убитого мальчика. Судебное следствие продолжится с допроса свидетелей по делу 5 ноября, уточняет суд.
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По данным следствия, в августе 2019 года 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову восьмилетнему мальчику. Ребенок был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, где скончался через пять месяцев.
В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, его арестовали. После смерти мальчика СК переквалифицировал дело на убийство из хулиганских побуждений.