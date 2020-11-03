https://ria.ru/20201103/arest-1582846753.html

Суд продлил арест мужчины по делу об убийстве ребенка на Урале

Суд продлил арест мужчины по делу об убийстве ребенка на Урале

Свердловский областной суд во вторник продлил до 20 апреля 2021 года арест жителя Нижнего Тагила, который, по версии следствия, убил выстрелом в голову... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:19

2020-11-03T15:19

2020-11-03T15:19

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

нижний тагил

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Свердловский областной суд во вторник продлил до 20 апреля 2021 года арест жителя Нижнего Тагила, который, по версии следствия, убил выстрелом в голову восьмилетнего мальчика при стрельбе по жестяным банкам, сообщает суд.Во вторник суд приступил к рассмотрению дела."Поскольку 4 ноября истекал срок содержания под стражей подсудимого, прокурор ходатайствовала о продлении ему меры пресечения. Выслушав доводы сторон по делу, суд продлил Борисову срок содержания под стражей на шесть месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть до 20 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.Во вторник в ходе судебного следствия были допрошены потерпевшие по делу – родители убитого мальчика. Судебное следствие продолжится с допроса свидетелей по делу 5 ноября, уточняет суд.По данным следствия, в августе 2019 года 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову восьмилетнему мальчику. Ребенок был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, где скончался через пять месяцев.В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, его арестовали. После смерти мальчика СК переквалифицировал дело на убийство из хулиганских побуждений.

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https://ria.ru/20201028/detsad-1581908606.html

нижний тагил

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), нижний тагил, происшествия