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Суд продлил арест мужчины по делу об убийстве ребенка на Урале
Суд продлил арест мужчины по делу об убийстве ребенка на Урале
Свердловский областной суд во вторник продлил до 20 апреля 2021 года арест жителя Нижнего Тагила, который, по версии следствия, убил выстрелом в голову... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:19
2020-11-03T15:19
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
нижний тагил
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Свердловский областной суд во вторник продлил до 20 апреля 2021 года арест жителя Нижнего Тагила, который, по версии следствия, убил выстрелом в голову восьмилетнего мальчика при стрельбе по жестяным банкам, сообщает суд.Во вторник суд приступил к рассмотрению дела."Поскольку 4 ноября истекал срок содержания под стражей подсудимого, прокурор ходатайствовала о продлении ему меры пресечения. Выслушав доводы сторон по делу, суд продлил Борисову срок содержания под стражей на шесть месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть до 20 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.Во вторник в ходе судебного следствия были допрошены потерпевшие по делу – родители убитого мальчика. Судебное следствие продолжится с допроса свидетелей по делу 5 ноября, уточняет суд.По данным следствия, в августе 2019 года 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову восьмилетнему мальчику. Ребенок был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, где скончался через пять месяцев.В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, его арестовали. После смерти мальчика СК переквалифицировал дело на убийство из хулиганских побуждений.
https://ria.ru/20201102/rebenok-1582617721.html
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свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), нижний тагил, происшествия

Суд продлил арест мужчины по делу об убийстве ребенка на Урале

15:19 03.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Свердловский областной суд во вторник продлил до 20 апреля 2021 года арест жителя Нижнего Тагила, который, по версии следствия, убил выстрелом в голову восьмилетнего мальчика при стрельбе по жестяным банкам, сообщает суд.
Во вторник суд приступил к рассмотрению дела.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 12:00
В Подмосковье завели дело после смерти ребенка от переохлаждения
"Поскольку 4 ноября истекал срок содержания под стражей подсудимого, прокурор ходатайствовала о продлении ему меры пресечения. Выслушав доводы сторон по делу, суд продлил Борисову срок содержания под стражей на шесть месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть до 20 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
Во вторник в ходе судебного следствия были допрошены потерпевшие по делу – родители убитого мальчика. Судебное следствие продолжится с допроса свидетелей по делу 5 ноября, уточняет суд.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 12:54
СК завел дело после гибели ребенка в детсаду в Самарской области
По данным следствия, в августе 2019 года 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову восьмилетнему мальчику. Ребенок был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, где скончался через пять месяцев.
В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, его арестовали. После смерти мальчика СК переквалифицировал дело на убийство из хулиганских побуждений.
 
Свердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Нижний ТагилПроисшествия
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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