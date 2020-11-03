https://ria.ru/20201103/arest-1582837104.html

Следствие попросило арестовать предполагаемого убийцу "колбасного короля"

Следствие попросило арестовать предполагаемого убийцу "колбасного короля"

Следствие просит суд об аресте мужчины, подозреваемого в убийстве 54-летнего предпринимателя в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:27

2020-11-03T14:27

2020-11-03T14:44

владимир маругов

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

москва

московская область (подмосковье)

истра

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Следствие просит суд об аресте мужчины, подозреваемого в убийстве 54-летнего предпринимателя в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Его соучастника продолжают искать. При обыске в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати, а также присматривавшего за ним мужчину."Следствием подано в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого в убийстве предпринимателя в Истре меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня оно будет рассмотрено", - сказала Врадий.Как ранее сообщал Следственный комитет, мужчину в Подмосковье застрелили из арбалета в его бане в подмосковной Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом Маругова, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.СМИ называют Маругова "мясным королем" – коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов. Между тем чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.

https://ria.ru/20201103/podozrevaemyy-1582779221.html

москва

московская область (подмосковье)

истра

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир маругов, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), истра, происшествия