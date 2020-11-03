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https://ria.ru/20201103/antibiotiki-1582835731.html
В Госдуме хотят взять под контроль назначение антибиотиков при COVID-19
В Госдуме хотят взять под контроль назначение антибиотиков при COVID-19
Глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов настаивает на контроле назначения антибиотиков при лечении коронавируса, об этом он заявил на заседании... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:21
2020-11-03T14:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий морозов
коронавирусы
госдума рф
общество
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов настаивает на контроле назначения антибиотиков при лечении коронавируса, об этом он заявил на заседании комитета во вторник."…Такое бездумное их (антибиотиков) использование, которое мы получили в прошедшем месяце, это конечно, катастрофа. Потому что нас ждет антибиотикорезистентность, потому что иммуносупрессия не в каждую фазу процесса важна и нужна, если не сказать наоборот. Сейчас мы просто возьмем эту ситуацию под контроль", - отметил в ходе заседания Морозов.Он добавил, что ситуация с назначением антибиотиков "приобретет элемент управления" в связи с выделением регионам 5 миллиардов рублей на лекарства для больных с коронавирусом.Кроме того, он выступил за увеличение охвата тестирования на коронавирус."Нужно увеличивать охват тестирования", - сказал депутат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/gripp-1582686615.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий морозов, коронавирусы, госдума рф, общество

В Госдуме хотят взять под контроль назначение антибиотиков при COVID-19

14:21 03.11.2020
 
© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Depositphotos / Alexkalina
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов настаивает на контроле назначения антибиотиков при лечении коронавируса, об этом он заявил на заседании комитета во вторник.
"…Такое бездумное их (антибиотиков) использование, которое мы получили в прошедшем месяце, это конечно, катастрофа. Потому что нас ждет антибиотикорезистентность, потому что иммуносупрессия не в каждую фазу процесса важна и нужна, если не сказать наоборот. Сейчас мы просто возьмем эту ситуацию под контроль", - отметил в ходе заседания Морозов.
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Он добавил, что ситуация с назначением антибиотиков "приобретет элемент управления" в связи с выделением регионам 5 миллиардов рублей на лекарства для больных с коронавирусом.

Решение президента, поддержанное решением правительства, относительно выделения средств на лекарственную терапию людям, я бы назвал бы одним из самых важнейших решений. И очень здорово, что эта ситуация приобретет элемент управления, в том числе в назначении или неназначении антибиотиков.

Председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Дмитрий Морозов
глава комитета Госдумы по охране здоровья
Кроме того, он выступил за увеличение охвата тестирования на коронавирус.
"Нужно увеличивать охват тестирования", - сказал депутат.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий МорозовКоронавирусыГосдума РФОбщество
 
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