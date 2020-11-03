https://ria.ru/20201103/antibiotiki-1582835731.html
В Госдуме хотят взять под контроль назначение антибиотиков при COVID-19
В Госдуме хотят взять под контроль назначение антибиотиков при COVID-19
Глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов настаивает на контроле назначения антибиотиков при лечении коронавируса, об этом он заявил на заседании... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:21
2020-11-03T14:21
2020-11-03T14:21
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов настаивает на контроле назначения антибиотиков при лечении коронавируса, об этом он заявил на заседании комитета во вторник."…Такое бездумное их (антибиотиков) использование, которое мы получили в прошедшем месяце, это конечно, катастрофа. Потому что нас ждет антибиотикорезистентность, потому что иммуносупрессия не в каждую фазу процесса важна и нужна, если не сказать наоборот. Сейчас мы просто возьмем эту ситуацию под контроль", - отметил в ходе заседания Морозов.Он добавил, что ситуация с назначением антибиотиков "приобретет элемент управления" в связи с выделением регионам 5 миллиардов рублей на лекарства для больных с коронавирусом.Кроме того, он выступил за увеличение охвата тестирования на коронавирус."Нужно увеличивать охват тестирования", - сказал депутат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/gripp-1582686615.html
https://ria.ru/20201103/antibiotik-1582831459.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий морозов, коронавирусы, госдума рф, общество