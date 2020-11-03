https://ria.ru/20201103/antibiotik-1582831459.html
В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России
В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России
Потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны, заявила директор департамента организации экстренной помощи и... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:01
2020-11-03T14:01
2020-11-03T14:01
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны, заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова."К сожалению, сейчас ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции - это бесполезная история", - сказала Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Она отметила, что в результате этого может увеличиться антибиотикорезистентность.Ранее заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщал, что медики слишком часто назначают пациентам с COVID-19 антибиотики, хотя при коронавирусной инфекции они не имеют эффективности.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/antibiotiki-1582243774.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество