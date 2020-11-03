https://ria.ru/20201103/agenty-1582810189.html
Нарышкин высказался о судьбе советских разведчиков, отбывающих срок в США
Нарышкин высказался о судьбе советских разведчиков, отбывающих срок в США
США никогда не обменяют знаменитых агентов советской и российской разведки Олдрича Эймса и Роберта Ханссена, считает директор Службы внешней разведки (СВР)... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:38
2020-11-03T12:38
2020-11-03T15:10
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
главное разведывательное управление рф
дмитрий киселев
сергей нарышкин
сша
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. США никогда не обменяют знаменитых агентов советской и российской разведки Олдрича Эймса и Роберта Ханссена, считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.Об этом Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.По словам главы СВР, надежд на какой-либо вариант обмена Эймса и Ханссена по примеру освобождения из тюрем советских и российских разведчиков прошлых лет "к сожалению, нет".Олдрич Эймс (Aldrich Ames, родился в 1941 году) - бывший начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ США. С 1985 года работал на советскую, а затем российскую внешнюю разведку.Эймс – один из самых ценных агентов в истории разведки СССР и России. Благодаря полученной от него информации был арестован целый ряд американских агентов в рядах КГБ и ГРУ. Некоторых из них за измену Родине приговорили к смертной казни.В 1994 году ФБР США арестовало Эймса и добилось пожизненного заключения. Сообщалось, что Эймс отбывает наказание в тюрьме особо строгого режима Алленвуд в штате Пенсильвания.Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен (Robert Hanssen, родился в 1944 году) был арестован в 2001 году. Он был обвинен в том, что в течение многих лет передавал Москве секретную информацию, в том числе сведения о средствах электронной разведки, а также раскрыл нескольких двойных агентов.В 2002 года Ханссена приговорили сразу к 15 последовательным пожизненным заключениям. Он отбывает срок в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США близ города Флоренс в штате Колорадо.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20190425/1553025830.html
https://ria.ru/20201103/razvedka-1582801413.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), главное разведывательное управление рф, дмитрий киселев, сергей нарышкин, сша, в мире
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
США никогда не обменяют знаменитых агентов советской и российской разведки Олдрича Эймса и Роберта Ханссена, считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин
.
Об этом Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
.
По словам главы СВР, надежд на какой-либо вариант обмена Эймса и Ханссена по примеру освобождения из тюрем советских и российских разведчиков прошлых лет "к сожалению, нет".
"И это позиция американской стороны, которая была ими подтверждена еще много лет назад. Почему? Поскольку эти два человека внесли просто выдающийся вклад в обеспечение безопасности тогда Советского Союза", - сказал Нарышкин.
Олдрич Эймс (Aldrich Ames, родился в 1941 году) - бывший начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ США. С 1985 года работал на советскую, а затем российскую внешнюю разведку.
Эймс – один из самых ценных агентов в истории разведки СССР и России. Благодаря полученной от него информации был арестован целый ряд американских агентов в рядах КГБ и ГРУ. Некоторых из них за измену Родине приговорили к смертной казни.
В 1994 году ФБР США арестовало Эймса и добилось пожизненного заключения. Сообщалось, что Эймс отбывает наказание в тюрьме особо строгого режима Алленвуд в штате Пенсильвания.
Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен (Robert Hanssen, родился в 1944 году) был арестован в 2001 году. Он был обвинен в том, что в течение многих лет передавал Москве секретную информацию, в том числе сведения о средствах электронной разведки, а также раскрыл нескольких двойных агентов.
В 2002 года Ханссена приговорили сразу к 15 последовательным пожизненным заключениям. Он отбывает срок в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США близ города Флоренс в штате Колорадо.