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https://ria.ru/20201103/agenty-1582810189.html
Нарышкин высказался о судьбе советских разведчиков, отбывающих срок в США
Нарышкин высказался о судьбе советских разведчиков, отбывающих срок в США
США никогда не обменяют знаменитых агентов советской и российской разведки Олдрича Эймса и Роберта Ханссена, считает директор Службы внешней разведки (СВР)... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:38
2020-11-03T15:10
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
главное разведывательное управление рф
дмитрий киселев
сергей нарышкин
сша
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. США никогда не обменяют знаменитых агентов советской и российской разведки Олдрича Эймса и Роберта Ханссена, считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.Об этом Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.По словам главы СВР, надежд на какой-либо вариант обмена Эймса и Ханссена по примеру освобождения из тюрем советских и российских разведчиков прошлых лет "к сожалению, нет".Олдрич Эймс (Aldrich Ames, родился в 1941 году) - бывший начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ США. С 1985 года работал на советскую, а затем российскую внешнюю разведку.Эймс – один из самых ценных агентов в истории разведки СССР и России. Благодаря полученной от него информации был арестован целый ряд американских агентов в рядах КГБ и ГРУ. Некоторых из них за измену Родине приговорили к смертной казни.В 1994 году ФБР США арестовало Эймса и добилось пожизненного заключения. Сообщалось, что Эймс отбывает наказание в тюрьме особо строгого режима Алленвуд в штате Пенсильвания.Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен (Robert Hanssen, родился в 1944 году) был арестован в 2001 году. Он был обвинен в том, что в течение многих лет передавал Москве секретную информацию, в том числе сведения о средствах электронной разведки, а также раскрыл нескольких двойных агентов.В 2002 года Ханссена приговорили сразу к 15 последовательным пожизненным заключениям. Он отбывает срок в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США близ города Флоренс в штате Колорадо.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20190425/1553025830.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), главное разведывательное управление рф, дмитрий киселев, сергей нарышкин, сша, в мире

Нарышкин высказался о судьбе советских разведчиков, отбывающих срок в США

12:38 03.11.2020 (обновлено: 15:10 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. США никогда не обменяют знаменитых агентов советской и российской разведки Олдрича Эймса и Роберта Ханссена, считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Об этом Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
По словам главы СВР, надежд на какой-либо вариант обмена Эймса и Ханссена по примеру освобождения из тюрем советских и российских разведчиков прошлых лет "к сожалению, нет".

"И это позиция американской стороны, которая была ими подтверждена еще много лет назад. Почему? Поскольку эти два человека внесли просто выдающийся вклад в обеспечение безопасности тогда Советского Союза", - сказал Нарышкин.

Олдрич Эймс (Aldrich Ames, родился в 1941 году) - бывший начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ США. С 1985 года работал на советскую, а затем российскую внешнюю разведку.
Олдрич Эймс возле здания Федерального суда США в Александрии. 22 февраля 1994 - РИА Новости, 1920, 25.04.2019
25 апреля 2019, 03:04
Экс-глава СВР рассказал, как США раскрыли агента российской разведки Эймса
Эймс – один из самых ценных агентов в истории разведки СССР и России. Благодаря полученной от него информации был арестован целый ряд американских агентов в рядах КГБ и ГРУ. Некоторых из них за измену Родине приговорили к смертной казни.
В 1994 году ФБР США арестовало Эймса и добилось пожизненного заключения. Сообщалось, что Эймс отбывает наказание в тюрьме особо строгого режима Алленвуд в штате Пенсильвания.
Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен (Robert Hanssen, родился в 1944 году) был арестован в 2001 году. Он был обвинен в том, что в течение многих лет передавал Москве секретную информацию, в том числе сведения о средствах электронной разведки, а также раскрыл нескольких двойных агентов.
В 2002 года Ханссена приговорили сразу к 15 последовательным пожизненным заключениям. Он отбывает срок в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США близ города Флоренс в штате Колорадо.
Читайте полный текст интервью >>>
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 12:04
Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Главное разведывательное управление РФДмитрий КиселевСергей НарышкинСШАВ мире
 
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