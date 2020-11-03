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При атаке на военную базу в Афганистане пострадали 24 человека
При атаке на военную базу в Афганистане пострадали 24 человека
По меньшей мере 24 человека, включая военнослужащих, пострадали при атаке на военную базу в афганской провинции Кундуз, сообщил РИА Новости врач одной из... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T09:54
2020-11-03T09:54
кундуз (провинция)
афганистан
в мире
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КАБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека, включая военнослужащих, пострадали при атаке на военную базу в афганской провинции Кундуз, сообщил РИА Новости врач одной из местных больниц.Нападение произошло во вторник в районе Имам Шахиб. По информации источников, взорвался заминированный автомобиль, после чего началась перестрелка между боевиками и военнослужащими.Как сообщил врач, в общей сложности были госпитализированы 14 военнослужащих и 10 мирных жителей.Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на источник сообщило, что заминированный автомобиль взорвался в провинции Кундуз рядом с лагерем пограничных войск Афганистана. После взрыва началась стрельба.Позднее министерство обороны Афганистана подтвердило информацию о нападении. Также в ведомстве сообщили о ликвидации террориста-смертника прежде, чем он смог осуществить свои намерения."Террорист-смертник, который хотел атаковать сторожевой пост пограничных войск Афганистана... в провинции Кундуз, был замечен и ликвидирован прежде, чем смог достичь своей цели", - сообщило министерство в Twitter. По данным ведомства, в результате перестрелки, начавшейся позднее, часть боевиков была ликвидирована, другим удалось сбежать.
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/proisshestviya-1580346144.html
кундуз (провинция)
афганистан
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кундуз (провинция), афганистан, в мире

При атаке на военную базу в Афганистане пострадали 24 человека

09:54 03.11.2020
 
© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Rahmat Gul
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КАБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека, включая военнослужащих, пострадали при атаке на военную базу в афганской провинции Кундуз, сообщил РИА Новости врач одной из местных больниц.
Нападение произошло во вторник в районе Имам Шахиб. По информации источников, взорвался заминированный автомобиль, после чего началась перестрелка между боевиками и военнослужащими.
Как сообщил врач, в общей сложности были госпитализированы 14 военнослужащих и 10 мирных жителей.
Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на источник сообщило, что заминированный автомобиль взорвался в провинции Кундуз рядом с лагерем пограничных войск Афганистана. После взрыва началась стрельба.
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 12:22
На западе Афганистана прогремел взрыв, погибли более 10 человек
Позднее министерство обороны Афганистана подтвердило информацию о нападении. Также в ведомстве сообщили о ликвидации террориста-смертника прежде, чем он смог осуществить свои намерения.
"Террорист-смертник, который хотел атаковать сторожевой пост пограничных войск Афганистана... в провинции Кундуз, был замечен и ликвидирован прежде, чем смог достичь своей цели", - сообщило министерство в Twitter. По данным ведомства, в результате перестрелки, начавшейся позднее, часть боевиков была ликвидирована, другим удалось сбежать.
 
Кундуз (провинция)АфганистанВ мире
 
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