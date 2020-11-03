https://ria.ru/20201103/afganistan-1582773505.html

При атаке на военную базу в Афганистане пострадали 24 человека

При атаке на военную базу в Афганистане пострадали 24 человека

По меньшей мере 24 человека, включая военнослужащих, пострадали при атаке на военную базу в афганской провинции Кундуз, сообщил РИА Новости врач одной из... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:54

2020-11-03T09:54

2020-11-03T09:54

кундуз (провинция)

афганистан

в мире

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КАБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека, включая военнослужащих, пострадали при атаке на военную базу в афганской провинции Кундуз, сообщил РИА Новости врач одной из местных больниц.Нападение произошло во вторник в районе Имам Шахиб. По информации источников, взорвался заминированный автомобиль, после чего началась перестрелка между боевиками и военнослужащими.Как сообщил врач, в общей сложности были госпитализированы 14 военнослужащих и 10 мирных жителей.Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на источник сообщило, что заминированный автомобиль взорвался в провинции Кундуз рядом с лагерем пограничных войск Афганистана. После взрыва началась стрельба.Позднее министерство обороны Афганистана подтвердило информацию о нападении. Также в ведомстве сообщили о ликвидации террориста-смертника прежде, чем он смог осуществить свои намерения."Террорист-смертник, который хотел атаковать сторожевой пост пограничных войск Афганистана... в провинции Кундуз, был замечен и ликвидирован прежде, чем смог достичь своей цели", - сообщило министерство в Twitter. По данным ведомства, в результате перестрелки, начавшейся позднее, часть боевиков была ликвидирована, другим удалось сбежать.

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/proisshestviya-1580346144.html

кундуз (провинция)

афганистан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кундуз (провинция), афганистан, в мире