https://ria.ru/20201103/abbyasov-1582905455.html

В Совете муфтиев России призвали не связывать терроризм с исламом

В Совете муфтиев России призвали не связывать терроризм с исламом

В Совете муфтиев России (СМР) в связи с произошедшими за последнее время терактами в Австрии и Франции призвали не отождествлять радикализм с исламом, отметив,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T20:20

2020-11-03T20:20

2020-11-03T20:20

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

рушан аббясов

франция

австрия

вена

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Совете муфтиев России (СМР) в связи с произошедшими за последнее время терактами в Австрии и Франции призвали не отождествлять радикализм с исламом, отметив, что террористы и экстремисты не имеют ничего общего с религией мусульман."Очень сильно беспокоит наши верующие сердца тот факт, что в последние 30 лет существовавший во все времена радикализм стал прикрываться мирной религией - исламом. И теперь всякий раз, когда террористы совершают преступления, отбирая у ни в чем неповинных людей здоровье и жизни, сея смуту и раздор, почти двух миллиардное мусульманское сообщество вынуждено оправдываться и разъяснять всему миру, что террористы ничего общего с исламом и его ценностями не имеют", - заявил во вторник РИА Новости замглавы СМР Рушан Аббясов.На просьбу прокомментировать последнее нападение на мирных людей в Австрии он отметил, что "любой теракт - бесчеловечное, бессмысленное и богомерзкое преступление, которому не может быть оправданий", и "мусульмане всего мира разделяют боль этой трагедии".Говоря о том, почему сейчас отмечается такой всплеск терроризма в Европе, Аббясов заметил, что "ответ на этот вопрос не лежит в религиозной или богословской плоскости", и поэтому "давать его должны компетентные в этой сфере лица"."Думаю, что выяснять наличие связи между событиями во Франции и Австрии будут европейские спецслужбы", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, есть ли связь между терактами в Австрии и Франции.Замглавы СМР также напомнил, что Россия в свое время уже не раз сталкивалась с терроризмом, и все помнят эти трагические события. "Может ли это повториться? Одному Богу известно. В любом случае наши спецслужбы прилагают все усилия по предотвращению терактов, своевременно вычисляя и обезвреживая террористов, о чем мы периодически слышим из новостных сводок", - заключил мусульманский деятель.Накануне в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По последним данным СМИ, погибли четыре человека, 18 пострадали. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "ИГ" (запрещена в РФ).Вооруженный ножом мужчина 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.Несколькими днями ранее, 16 октября, близ Парижа произошло нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Напавший убил и обезглавил свою жертву на улице, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

https://ria.ru/20201103/gaynutdin-1582905114.html

https://ria.ru/20201103/terakt-v-avstrii-strelba-po-prokhozhim-v-tsentre-veny-1582887243.html

франция

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, рушан аббясов, франция, австрия, вена