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Вильфанд рассказал, какой будет зима
Вильфанд рассказал, какой будет зима
Россиян ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T02:06
2020-11-02T08:34
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиян ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, что в прошлом году практически всю зиму погоду определяли воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой. Причем они проникали не только в европейскую часть страны, но и за Урал и дальше, в Азиатскую часть.Метеоролог указал, что прогнозы на весь сезон уступают в точности кратковременным оценкам погоды, однако отдельные процессы специалисты все-таки могут успешно предсказывать. В случае с грядущей зимой синоптики предполагают, что температуры будут выше нормы, но отклонения будут меньше, чем годом ранее.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что зима в Москве будет мягкая, температура будет превышать норму на несколько градусов, а аномальным по теплу станет январь.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал, какой будет зима

02:06 02.11.2020 (обновлено: 08:34 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСнегопад в Санкт-Петербурге
Снегопад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиян ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. <...> В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов”, — отметил синоптик.

Он пояснил, что в прошлом году практически всю зиму погоду определяли воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой. Причем они проникали не только в европейскую часть страны, но и за Урал и дальше, в Азиатскую часть.
Метеоролог указал, что прогнозы на весь сезон уступают в точности кратковременным оценкам погоды, однако отдельные процессы специалисты все-таки могут успешно предсказывать. В случае с грядущей зимой синоптики предполагают, что температуры будут выше нормы, но отклонения будут меньше, чем годом ранее.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что зима в Москве будет мягкая, температура будет превышать норму на несколько градусов, а аномальным по теплу станет январь.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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