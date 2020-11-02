https://ria.ru/20201102/zima-1582582057.html

Вильфанд рассказал, какой будет зима

Вильфанд рассказал, какой будет зима

Россиян ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T02:06

2020-11-02T02:06

2020-11-02T08:34

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиян ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, что в прошлом году практически всю зиму погоду определяли воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой. Причем они проникали не только в европейскую часть страны, но и за Урал и дальше, в Азиатскую часть.Метеоролог указал, что прогнозы на весь сезон уступают в точности кратковременным оценкам погоды, однако отдельные процессы специалисты все-таки могут успешно предсказывать. В случае с грядущей зимой синоптики предполагают, что температуры будут выше нормы, но отклонения будут меньше, чем годом ранее.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что зима в Москве будет мягкая, температура будет превышать норму на несколько градусов, а аномальным по теплу станет январь.

https://ria.ru/20201102/pogoda-1582578681.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество