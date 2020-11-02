Вильфанд рассказал, какой будет зима
02:06 02.11.2020 (обновлено: 08:34 02.11.2020)
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиян ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. <...> В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов”, — отметил синоптик.
Он пояснил, что в прошлом году практически всю зиму погоду определяли воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой. Причем они проникали не только в европейскую часть страны, но и за Урал и дальше, в Азиатскую часть.
Метеоролог указал, что прогнозы на весь сезон уступают в точности кратковременным оценкам погоды, однако отдельные процессы специалисты все-таки могут успешно предсказывать. В случае с грядущей зимой синоптики предполагают, что температуры будут выше нормы, но отклонения будут меньше, чем годом ранее.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что зима в Москве будет мягкая, температура будет превышать норму на несколько градусов, а аномальным по теплу станет январь.