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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201102/zhkkh-1582664418.html
Власти Подмосковья отмечают резкое снижение "двойных платежек" за ЖКХ
Власти Подмосковья отмечают резкое снижение "двойных платежек" за ЖКХ
Власти Подмосковья фиксируют резкое снижение количества "двойных платежек" за жилищно-коммунальные услуги, сообщила глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:13
2020-11-02T15:13
новости подмосковья
жкх
андрей воробьев
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти Подмосковья фиксируют резкое снижение количества "двойных платежек" за жилищно-коммунальные услуги, сообщила глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина. В понедельник Воробьев провел традиционное заседание с зампредами областного правительства и главами муниципалитетов. Ранее глава региона давал поручение разобраться с "двойными платежками" в Красногорске и ряде других муниципалитетов."В настоящее время "двойные платежки" – это редкое явление для Подмосковья. Оно связано с переходом управляющих компаний и если возникают инциденты, то мы их решаем в течение месяца. В отношении ООО "ДЭЗ" проводятся следственные действия, началась процедура банкротства", - сказала Федина.Ранее ООО "ДЭЗ" была исключена из реестра Госжилинспекции за долги перед ресурсоснабжающими организациями, однако продолжает выставлять счета жителям 168 многоквартирных домов за несуществующие услуги.
https://ria.ru/20201102/dobrodel-1582636193.html
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жкх, андрей воробьев

Власти Подмосковья отмечают резкое снижение "двойных платежек" за ЖКХ

15:13 02.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти Подмосковья фиксируют резкое снижение количества "двойных платежек" за жилищно-коммунальные услуги, сообщила глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.
В понедельник Воробьев провел традиционное заседание с зампредами областного правительства и главами муниципалитетов. Ранее глава региона давал поручение разобраться с "двойными платежками" в Красногорске и ряде других муниципалитетов.
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"В настоящее время "двойные платежки" – это редкое явление для Подмосковья. Оно связано с переходом управляющих компаний и если возникают инциденты, то мы их решаем в течение месяца. В отношении ООО "ДЭЗ" проводятся следственные действия, началась процедура банкротства", - сказала Федина.
Ранее ООО "ДЭЗ" была исключена из реестра Госжилинспекции за долги перед ресурсоснабжающими организациями, однако продолжает выставлять счета жителям 168 многоквартирных домов за несуществующие услуги.
 
Новости ПодмосковьяЖКХАндрей Воробьев
 
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