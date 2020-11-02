https://ria.ru/20201102/zhkkh-1582664418.html

Власти Подмосковья отмечают резкое снижение "двойных платежек" за ЖКХ

Власти Подмосковья отмечают резкое снижение "двойных платежек" за ЖКХ

Власти Подмосковья фиксируют резкое снижение количества "двойных платежек" за жилищно-коммунальные услуги, сообщила глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:13

2020-11-02T15:13

2020-11-02T15:13

новости подмосковья

жкх

андрей воробьев

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти Подмосковья фиксируют резкое снижение количества "двойных платежек" за жилищно-коммунальные услуги, сообщила глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина. В понедельник Воробьев провел традиционное заседание с зампредами областного правительства и главами муниципалитетов. Ранее глава региона давал поручение разобраться с "двойными платежками" в Красногорске и ряде других муниципалитетов."В настоящее время "двойные платежки" – это редкое явление для Подмосковья. Оно связано с переходом управляющих компаний и если возникают инциденты, то мы их решаем в течение месяца. В отношении ООО "ДЭЗ" проводятся следственные действия, началась процедура банкротства", - сказала Федина.Ранее ООО "ДЭЗ" была исключена из реестра Госжилинспекции за долги перед ресурсоснабжающими организациями, однако продолжает выставлять счета жителям 168 многоквартирных домов за несуществующие услуги.

https://ria.ru/20201102/dobrodel-1582636193.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, андрей воробьев