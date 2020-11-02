https://ria.ru/20201102/zemletryasenie-1582582915.html
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 76
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 76
Число погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 76, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T02:31
2020-11-02T02:31
2020-11-02T07:57
землетрясение в эгейском море
турция
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 76, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 73 погибших и 961 пострадавшем.Число пострадавших выросло до 962.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582441908.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в эгейском море, турция, в мире