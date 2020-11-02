Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/zelenskiy-1582734649.html
Зеленский пригрозил распустить Раду
Зеленский пригрозил распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную раду в случае "политического коллапса". РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T22:41
2020-11-02T23:44
дмитрий разумков
венецианская комиссия
совет европы
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1487_1400x0_80_0_0_e5928dd17ce4b726ab1623f62ed77314.jpg
КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную раду в случае "политического коллапса"."Что касается политического кризиса, я этого не боюсь. Я поступил как президент, защищая государство Украина", — заявил Зеленский в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, не произойдет ли в стране политический кризис после решения проблем с Конституционным судом.По его словам, сейчас в стране произошел "конституционный коллапс на государственном уровне"."Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство. От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Поэтому если будет так, что будет политический коллапс и реальный политический конфликт, увижу, что нет поддержки в Верховной раде и в первую очередь у "Слуги народа"... Если мы пойдем вразрез — мы будем обсуждать выход из тупика даже таким путем", — отметил Зеленский.Ранее Конституционный суд Украины признал статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование, противоречащей Основному закону страны. Также суд лишил Национальную антикоррупционную прокуратуру права проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов.В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы. Ее принятие было одним из условий для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и противоречащим интересам Киева. Кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил парламенту признать ничтожным решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава Конституционного суда. Комиссия также заявила, что готова помочь в разработке конкретных решений для выхода из нынешней ситуации. В комиссии отметили, что прекращение полномочий судей КС станет вопиющим нарушением украинской Конституции в части разделения власти.
https://ria.ru/20201101/zelenskiy-1582554070.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/muraev-1582702755.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1983_1400x0_80_0_0_22e50992d2baa383b12e25e52cd81d7b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий разумков, венецианская комиссия, совет европы, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский пригрозил распустить Раду

22:41 02.11.2020 (обновлено: 23:44 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную раду в случае "политического коллапса".
"Что касается политического кризиса, я этого не боюсь. Я поступил как президент, защищая государство Украина", — заявил Зеленский в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, не произойдет ли в стране политический кризис после решения проблем с Конституционным судом.
По его словам, сейчас в стране произошел "конституционный коллапс на государственном уровне".
"Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство. От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Поэтому если будет так, что будет политический коллапс и реальный политический конфликт, увижу, что нет поддержки в Верховной раде и в первую очередь у "Слуги народа"... Если мы пойдем вразрез — мы будем обсуждать выход из тупика даже таким путем", — отметил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 17:38
Зеленский заявил о заговоре против себя
Ранее Конституционный суд Украины признал статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование, противоречащей Основному закону страны. Также суд лишил Национальную антикоррупционную прокуратуру права проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов.
В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы. Ее принятие было одним из условий для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и противоречащим интересам Киева. Кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил парламенту признать ничтожным решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава Конституционного суда. Комиссия также заявила, что готова помочь в разработке конкретных решений для выхода из нынешней ситуации. В комиссии отметили, что прекращение полномочий судей КС станет вопиющим нарушением украинской Конституции в части разделения власти.
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии Наши Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
18:07
"Что в мозгах?". Депутат Рады раскритиковал поездку Зеленского в Польшу
 
Дмитрий РазумковВенецианская комиссияСовет ЕвропыВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Макрон прокомментировал стрельбу в Вене
01:16Источник назвал дату пуска "Союза" с космодрома Куру
01:14В МИД Германии прокомментировали стрельбу в Вене
01:12США потребовали от Кипра перестать пускать в порты корабли ВМФ России
01:12В небо над Веной подняли полицейский вертолет
01:09СМИ: не менее 15 человек пострадали при стрельбе в Вене
01:07Глава Евросовета осудил нападения в Вене
01:05МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
Лента новостейМолния