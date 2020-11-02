https://ria.ru/20201102/zelenskiy-1582734649.html
Зеленский пригрозил распустить Раду
Зеленский пригрозил распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную раду в случае "политического коллапса". РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T22:41
2020-11-02T22:41
2020-11-02T23:44
дмитрий разумков
венецианская комиссия
совет европы
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную раду в случае "политического коллапса"."Что касается политического кризиса, я этого не боюсь. Я поступил как президент, защищая государство Украина", — заявил Зеленский в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, не произойдет ли в стране политический кризис после решения проблем с Конституционным судом.По его словам, сейчас в стране произошел "конституционный коллапс на государственном уровне"."Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство. От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Поэтому если будет так, что будет политический коллапс и реальный политический конфликт, увижу, что нет поддержки в Верховной раде и в первую очередь у "Слуги народа"... Если мы пойдем вразрез — мы будем обсуждать выход из тупика даже таким путем", — отметил Зеленский.Ранее Конституционный суд Украины признал статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование, противоречащей Основному закону страны. Также суд лишил Национальную антикоррупционную прокуратуру права проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов.В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы. Ее принятие было одним из условий для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и противоречащим интересам Киева. Кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил парламенту признать ничтожным решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава Конституционного суда. Комиссия также заявила, что готова помочь в разработке конкретных решений для выхода из нынешней ситуации. В комиссии отметили, что прекращение полномочий судей КС станет вопиющим нарушением украинской Конституции в части разделения власти.
https://ria.ru/20201101/zelenskiy-1582554070.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/muraev-1582702755.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий разумков, венецианская комиссия, совет европы, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что распустит Верховную раду
в случае "политического коллапса".
"Что касается политического кризиса, я этого не боюсь. Я поступил как президент, защищая государство Украина", — заявил Зеленский в эфире телеканала ICTV
, отвечая на вопрос, не произойдет ли в стране политический кризис после решения проблем с Конституционным судом.
По его словам, сейчас в стране произошел "конституционный коллапс на государственном уровне".
"Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство. От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Поэтому если будет так, что будет политический коллапс и реальный политический конфликт, увижу, что нет поддержки в Верховной раде и в первую очередь у "Слуги народа"... Если мы пойдем вразрез — мы будем обсуждать выход из тупика даже таким путем", — отметил Зеленский.
Ранее Конституционный суд Украины признал статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование, противоречащей Основному закону страны. Также суд лишил Национальную антикоррупционную прокуратуру права проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов.
В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы. Ее принятие было одним из условий для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и противоречащим интересам Киева. Кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил парламенту признать ничтожным решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
Венецианская комиссия Совета Европы
31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову
, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава Конституционного суда. Комиссия также заявила, что готова помочь в разработке конкретных решений для выхода из нынешней ситуации. В комиссии отметили, что прекращение полномочий судей КС станет вопиющим нарушением украинской Конституции в части разделения власти.