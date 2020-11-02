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Воробьев рассказал о работе системы здравоохранения в Подмосковье
Воробьев рассказал о работе системы здравоохранения в Подмосковье
Из-за ситуации с коронавирусом система здравоохранения Московской области продолжает работать в напряженном режиме, заявил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:28
2020-11-02T12:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Из-за ситуации с коронавирусом система здравоохранения Московской области продолжает работать в напряженном режиме, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы видим, с каким напряжением и с какой нагрузкой работает система "здрава" (здравоохранения региона - ред.). Мы продолжаем для того, чтобы не оказаться в сложном положении по госпитализации, по размещению пациентов, у которых обнаружен COVID", - сказал Воробье в ходе заседания облправительства в эфире телеканала "360".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев рассказал о работе системы здравоохранения в Подмосковье

12:28 02.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Из-за ситуации с коронавирусом система здравоохранения Московской области продолжает работать в напряженном режиме, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Мы видим, с каким напряжением и с какой нагрузкой работает система "здрава" (здравоохранения региона - ред.). Мы продолжаем для того, чтобы не оказаться в сложном положении по госпитализации, по размещению пациентов, у которых обнаружен COVID", - сказал Воробье в ходе заседания облправительства в эфире телеканала "360".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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