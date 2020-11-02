https://ria.ru/20201102/zdravookhranenie-1582625133.html
Воробьев рассказал о работе системы здравоохранения в Подмосковье
Воробьев рассказал о работе системы здравоохранения в Подмосковье
Из-за ситуации с коронавирусом система здравоохранения Московской области продолжает работать в напряженном режиме, заявил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:28
2020-11-02T12:28
2020-11-02T12:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Из-за ситуации с коронавирусом система здравоохранения Московской области продолжает работать в напряженном режиме, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы видим, с каким напряжением и с какой нагрузкой работает система "здрава" (здравоохранения региона - ред.). Мы продолжаем для того, чтобы не оказаться в сложном положении по госпитализации, по размещению пациентов, у которых обнаружен COVID", - сказал Воробье в ходе заседания облправительства в эфире телеканала "360".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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