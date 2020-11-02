https://ria.ru/20201102/zdravookhranenie-1582625133.html

Воробьев рассказал о работе системы здравоохранения в Подмосковье

Воробьев рассказал о работе системы здравоохранения в Подмосковье

Из-за ситуации с коронавирусом система здравоохранения Московской области продолжает работать в напряженном режиме, заявил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:28

2020-11-02T12:28

2020-11-02T12:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Из-за ситуации с коронавирусом система здравоохранения Московской области продолжает работать в напряженном режиме, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы видим, с каким напряжением и с какой нагрузкой работает система "здрава" (здравоохранения региона - ред.). Мы продолжаем для того, чтобы не оказаться в сложном положении по госпитализации, по размещению пациентов, у которых обнаружен COVID", - сказал Воробье в ходе заседания облправительства в эфире телеканала "360".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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