https://ria.ru/20201102/zapret-1582600614.html

Красноярские власти объяснили запрет Wi-Fi в ТРЦ

Красноярские власти объяснили запрет Wi-Fi в ТРЦ

Власти Красноярского края объяснили запрет бесплатного Wi-Fi в торговых центрах стремлением сократить их посещаемость в период эпидемии. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:23

2020-11-02T10:23

2020-11-02T12:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр усс

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 2 ноя — РИА Новости. Власти Красноярского края объяснили запрет бесплатного Wi-Fi в торговых центрах стремлением сократить их посещаемость в период эпидемии.Меру ввел губернатор Александр Усс. Он также запретил проводить семейные торжества в кафе и ресторанах и посещать спортивные состязания."Мера направлена на сокращение посещений ТРЦ школьниками. Многие из них пользуются недорогими лимитированными пакетами мобильного интернета, поэтому часто приходят в ТРЦ ради того, чтобы воспользоваться бесплатным доступом в интернет", — пояснили в пресс-службе правительства региона.Там подчеркнули, что цель властей — сократить социальные контакты между людьми и прервать цепочку заболеваний.В Красноярском крае зафиксировали больше 27 тысяч случаев COVID-19, почти 20 тысяч человек уже выздоровели, 685 спасти не удалось. За последние сутки прирост составил 298 пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200925/wi-fi-1577740962.html

красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр усс, красноярский край, общество