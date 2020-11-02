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Красноярские власти объяснили запрет Wi-Fi в ТРЦ
Красноярские власти объяснили запрет Wi-Fi в ТРЦ
Власти Красноярского края объяснили запрет бесплатного Wi-Fi в торговых центрах стремлением сократить их посещаемость в период эпидемии. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:23
2020-11-02T12:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр усс
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 2 ноя — РИА Новости. Власти Красноярского края объяснили запрет бесплатного Wi-Fi в торговых центрах стремлением сократить их посещаемость в период эпидемии.Меру ввел губернатор Александр Усс. Он также запретил проводить семейные торжества в кафе и ресторанах и посещать спортивные состязания."Мера направлена на сокращение посещений ТРЦ школьниками. Многие из них пользуются недорогими лимитированными пакетами мобильного интернета, поэтому часто приходят в ТРЦ ради того, чтобы воспользоваться бесплатным доступом в интернет", — пояснили в пресс-службе правительства региона.Там подчеркнули, что цель властей — сократить социальные контакты между людьми и прервать цепочку заболеваний.В Красноярском крае зафиксировали больше 27 тысяч случаев COVID-19, почти 20 тысяч человек уже выздоровели, 685 спасти не удалось. За последние сутки прирост составил 298 пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200925/wi-fi-1577740962.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр усс, красноярский край, общество

Красноярские власти объяснили запрет Wi-Fi в ТРЦ

10:23 02.11.2020 (обновлено: 12:34 02.11.2020)
 
© Fotolia / dolphfynWi-Fi на смартфоне
Wi-Fi на смартфоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Fotolia / dolphfyn
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 ноя — РИА Новости. Власти Красноярского края объяснили запрет бесплатного Wi-Fi в торговых центрах стремлением сократить их посещаемость в период эпидемии.
Меру ввел губернатор Александр Усс. Он также запретил проводить семейные торжества в кафе и ресторанах и посещать спортивные состязания.
"Мера направлена на сокращение посещений ТРЦ школьниками. Многие из них пользуются недорогими лимитированными пакетами мобильного интернета, поэтому часто приходят в ТРЦ ради того, чтобы воспользоваться бесплатным доступом в интернет", — пояснили в пресс-службе правительства региона.
Там подчеркнули, что цель властей — сократить социальные контакты между людьми и прервать цепочку заболеваний.
В Красноярском крае зафиксировали больше 27 тысяч случаев COVID-19, почти 20 тысяч человек уже выздоровели, 685 спасти не удалось. За последние сутки прирост составил 298 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр УссКрасноярский крайОбщество
 
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