В Красноярском крае запретили пользоваться Wi-Fi в ТРЦ
07:36 02.11.2020 (обновлено: 08:45 02.11.2020)
КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. Красноярский губернатор Александр Усс ввел новые контрмеры в рамках борьбы с коронавирусом, в том числе запрещающие пользоваться Wi-Fi в торгово-развлекательных центрах, проводить семейные торжества в кафе и ресторанах и присутствовать зрителям на спортивных состязаниях, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
"На основании рекомендаций Роспотребнадзора губернатор Красноярского края Александр Усс внес новые изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что со вторника в кафе и ресторанах будут запрещены семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Кроме того, в торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещен доступ к Wi-Fi. Дети до 14 лет не будут допущены в торговые центры без родителей. Все спортивные мероприятия с 3 ноября будут проходить без зрителей. Краевые и муниципальные объекты спорта временно приостанавливают оказание услуг населению. Мера не распространяется на частные и федеральные спортивные сооружения. Работа спортивных секций и профессиональная спортивная подготовка на федеральных, краевых, муниципальных и частных объектах будет продолжена. Жители обязаны носить маски не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках и в лифтах.
По данным краевого главка Роспотребнадзора на воскресенье, с начала пандемии в регионе зафиксировано 26 741 случай заболевания коронавирусом.
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