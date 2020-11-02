https://ria.ru/20201102/wi-fi-1582587910.html

В Красноярском крае запретили пользоваться Wi-Fi в ТРЦ

В Красноярском крае запретили пользоваться Wi-Fi в ТРЦ

Красноярский губернатор Александр Усс ввел новые контрмеры в рамках борьбы с коронавирусом, в том числе запрещающие пользоваться Wi-Fi в торгово-развлекательных РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T07:36

2020-11-02T07:36

2020-11-02T08:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 2 ноя - РИА Новости. Красноярский губернатор Александр Усс ввел новые контрмеры в рамках борьбы с коронавирусом, в том числе запрещающие пользоваться Wi-Fi в торгово-развлекательных центрах, проводить семейные торжества в кафе и ресторанах и присутствовать зрителям на спортивных состязаниях, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.В пресс-службе пояснили, что со вторника в кафе и ресторанах будут запрещены семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Кроме того, в торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещен доступ к Wi-Fi. Дети до 14 лет не будут допущены в торговые центры без родителей. Все спортивные мероприятия с 3 ноября будут проходить без зрителей. Краевые и муниципальные объекты спорта временно приостанавливают оказание услуг населению. Мера не распространяется на частные и федеральные спортивные сооружения. Работа спортивных секций и профессиональная спортивная подготовка на федеральных, краевых, муниципальных и частных объектах будет продолжена. Жители обязаны носить маски не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках и в лифтах.По данным краевого главка Роспотребнадзора на воскресенье, с начала пандемии в регионе зафиксировано 26 741 случай заболевания коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, красноярский край, общество