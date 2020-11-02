https://ria.ru/20201102/whatsapp-1582650598.html
В WhatsApp рассказали о долгожданной функции
В WhatsApp рассказали о долгожданной функции
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp скоро получат возможность отправлять исчезающие сообщения. Об этом сообщают разработчики программы. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:12
2020-11-02T14:12
2020-11-02T14:12
риа наука
whatsapp inc.
технологии
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи популярного мессенджера WhatsApp скоро получат возможность отправлять исчезающие сообщения. Об этом сообщают разработчики программы.В WhatsApp объяснили, как эта опция будет реализована в мессенджере. Пользователь сам установит правило, которое будет удалять сообщения из истории групповых или индивидуальных чатов обеих сторон через семь дней. Настройка не затронет сообщения, отправленные до ее включения.Разработчики предупреждают, что исчезающие сообщения не гарантируют приватности — оно может быть переслано, скопировано или сфотографировано до удаления из WhatsApp.Функция появится в одном из ближайших обновлений WhatsApp и будет доступна на всех платформах.
https://ria.ru/20201023/whatsapp-1581160377.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp inc., технологии
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи популярного мессенджера WhatsApp скоро получат возможность отправлять исчезающие сообщения. Об этом сообщают разработчики программы.
В WhatsApp объяснили, как эта опция будет реализована в мессенджере. Пользователь сам установит правило, которое будет удалять сообщения из истории групповых или индивидуальных чатов обеих сторон через семь дней. Настройка не затронет сообщения, отправленные до ее включения.
Разработчики предупреждают, что исчезающие сообщения не гарантируют приватности — оно может быть переслано, скопировано или сфотографировано до удаления из WhatsApp.
Функция появится в одном из ближайших обновлений WhatsApp и будет доступна на всех платформах.