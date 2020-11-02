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РИА Наука
https://ria.ru/20201102/whatsapp-1582650598.html
В WhatsApp рассказали о долгожданной функции
В WhatsApp рассказали о долгожданной функции
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp скоро получат возможность отправлять исчезающие сообщения. Об этом сообщают разработчики программы. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:12
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whatsapp inc.
технологии
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи популярного мессенджера WhatsApp скоро получат возможность отправлять исчезающие сообщения. Об этом сообщают разработчики программы.В WhatsApp объяснили, как эта опция будет реализована в мессенджере. Пользователь сам установит правило, которое будет удалять сообщения из истории групповых или индивидуальных чатов обеих сторон через семь дней. Настройка не затронет сообщения, отправленные до ее включения.Разработчики предупреждают, что исчезающие сообщения не гарантируют приватности — оно может быть переслано, скопировано или сфотографировано до удаления из WhatsApp.Функция появится в одном из ближайших обновлений WhatsApp и будет доступна на всех платформах.
https://ria.ru/20201023/whatsapp-1581160377.html
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whatsapp inc., технологии

В WhatsApp рассказали о долгожданной функции

14:12 02.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи популярного мессенджера WhatsApp скоро получат возможность отправлять исчезающие сообщения. Об этом сообщают разработчики программы.
В WhatsApp объяснили, как эта опция будет реализована в мессенджере. Пользователь сам установит правило, которое будет удалять сообщения из истории групповых или индивидуальных чатов обеих сторон через семь дней. Настройка не затронет сообщения, отправленные до ее включения.
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 11:59РИА Наука
В WhatsApp появится функция, которая защитит переписку пользователя
Разработчики предупреждают, что исчезающие сообщения не гарантируют приватности — оно может быть переслано, скопировано или сфотографировано до удаления из WhatsApp.
Функция появится в одном из ближайших обновлений WhatsApp и будет доступна на всех платформах.
 
РИА НаукаWhatsApp Inc.Технологии
 
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