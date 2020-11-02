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https://ria.ru/20201102/vybory-1582707688.html
В ЦИК России сочли голосование по почте на выборах в США непрозрачным
В ЦИК России сочли голосование по почте на выборах в США непрозрачным
Масштабы голосования по почте на президентских выборах в США и процедура подведения итогов в течение 9 дней вызывают настороженность, заявил замглавы ЦИК России РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:36
2020-11-02T18:38
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Масштабы голосования по почте на президентских выборах в США и процедура подведения итогов в течение 9 дней вызывают настороженность, заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев.Он отметил, что по законодательству США, наблюдатели во многих штатах вообще запрещены, их возможности ограничены. "Такая организация, когда нет наблюдателей, когда система не прозрачна, мне представляется... это не может не вызывать вопросов, на которые, к сожалению, нигде нет ответов. Голосование по почте в таком объеме, конечно, не может не настораживать, потому что оно настолько не прозрачно. Тем более от него можно отказаться с получением бумажного бюллетеня, это становится еще дополнительным полем для критики, когда начинает вопросы вызвать, а что с теми бюллетенями, которые в конверте?" - добавил зампред ЦИК.По его словам, вызывает опасение и информация, что итоги голосования будут подводиться в течение 9 дней."Подсчет голосов в течение 9 дней - это опасная процедура и, мне кажется, система ГАС Выборы, которая сегодня нам обеспечивает предварительный подсчет голосования к середе ночи, - это, конечно, уникальная вещь. Я даже думаю, а за что нас критикуют наши родные воспитанные в России наблюдатели? Все познается в сравнении", - отметил он.Выборы в США пройдут 3 ноября. В этом году из-за коронавируса наблюдаются беспрецедентные масштабы досрочного голосования. Проект US Election Project, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд, два дня назад насчитал уже более 90 миллионов проголосовавших. Многие голосуют по почте, которая в ряде штатов является единственным разрешенным способом голосования. Президент Дональд Трамп возражает против этого метода, считая, что это открывает возможности для подлогов.
https://ria.ru/20201102/ssha-1582558899.html
https://ria.ru/20201031/prezident-1582360305.html
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николай булаев, дональд трамп, цик рф, сша, в мире

В ЦИК России сочли голосование по почте на выборах в США непрозрачным

18:36 02.11.2020 (обновлено: 18:38 02.11.2020)
 
© REUTERS / Edgard GarridoМужчина проходит мимо предвыборных плакатов в городе Фениксе штата Аризона в США
Мужчина проходит мимо предвыборных плакатов в городе Фениксе штата Аризона в США - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© REUTERS / Edgard Garrido
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Масштабы голосования по почте на президентских выборах в США и процедура подведения итогов в течение 9 дней вызывают настороженность, заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Что касается американского голосования по почте, то я на самом деле пока не знаю, как удается избежать двойных, тройных голосований. Пишут, что голосуют люди давно усопшие, пишут, что почтовые ящики вскрываются. На самом деле результаты такого голосования при столь масштабном его использовании - называют цифру уже за 100 миллионов людей, которые проголосовали с помощью почты, конечно, это не может не вызывать настороженности в легитимности этого процесса. Я думаю, что оба кандидата будут предъявлять претензии и они внешне - эти претензии - смотрятся вполне обоснованно, потому что такое голосование, конечно, вызывает улыбку", - сказал Булаев в эфире "России 24".

Он отметил, что по законодательству США, наблюдатели во многих штатах вообще запрещены, их возможности ограничены. "Такая организация, когда нет наблюдателей, когда система не прозрачна, мне представляется... это не может не вызывать вопросов, на которые, к сожалению, нигде нет ответов. Голосование по почте в таком объеме, конечно, не может не настораживать, потому что оно настолько не прозрачно. Тем более от него можно отказаться с получением бумажного бюллетеня, это становится еще дополнительным полем для критики, когда начинает вопросы вызвать, а что с теми бюллетенями, которые в конверте?" - добавил зампред ЦИК.
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По его словам, вызывает опасение и информация, что итоги голосования будут подводиться в течение 9 дней.
"Подсчет голосов в течение 9 дней - это опасная процедура и, мне кажется, система ГАС Выборы, которая сегодня нам обеспечивает предварительный подсчет голосования к середе ночи, - это, конечно, уникальная вещь. Я даже думаю, а за что нас критикуют наши родные воспитанные в России наблюдатели? Все познается в сравнении", - отметил он.
Выборы в США пройдут 3 ноября. В этом году из-за коронавируса наблюдаются беспрецедентные масштабы досрочного голосования. Проект US Election Project, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд, два дня назад насчитал уже более 90 миллионов проголосовавших. Многие голосуют по почте, которая в ряде штатов является единственным разрешенным способом голосования. Президент Дональд Трамп возражает против этого метода, считая, что это открывает возможности для подлогов.
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