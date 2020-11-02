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В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Грузии
В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Грузии
Москва выступает за улучшение отношений с Грузией, будет ориентироваться на практические дела нового руководства страны после прошедших там парламентских... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:21
2020-11-02T13:21
парламентские выборы в грузии — 2020
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
грузия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва выступает за улучшение отношений с Грузией, будет ориентироваться на практические дела нового руководства страны после прошедших там парламентских выборов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Из 150 депутатских мест 120 изберут по пропорциональным и 30 по мажоритарным спискам. Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%, что, по предварительным данным, составляет 61 мандат. Согласно предварительным итоговым данным ЦИК, партия также победила в 14 мажоритарных округах, что в сумме дает ей 75 мандатов. Второй тур в 16 одномандатных округах состоится 21 ноября. Оппозиция Грузии считает нелегитимными опубликованные Центризбиркомом итоги выборов, отказывается от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре мажоритарных выборов. Оппозиционеры требуют назначения внеочередных выборов.
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парламентские выборы в грузии — 2020, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), грузия

В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Грузии

13:21 02.11.2020
 
© Sputnik / Alex ShlamovИзбиратели принимают участие в парламентских выборах в Грузии
Избиратели принимают участие в парламентских выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Sputnik / Alex Shlamov
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва выступает за улучшение отношений с Грузией, будет ориентироваться на практические дела нового руководства страны после прошедших там парламентских выборов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Это внутреннее дело самой Грузии, оценки стоит делать самим грузинским избирателям. Наша позиция в отношении Грузии давно определена: мы выступаем за улучшение отношений с этой страной и будем ориентироваться на те шаги, которые будет предпринимать новое правительство в отношении России", - сказал Руденко.

В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Из 150 депутатских мест 120 изберут по пропорциональным и 30 по мажоритарным спискам. Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%, что, по предварительным данным, составляет 61 мандат. Согласно предварительным итоговым данным ЦИК, партия также победила в 14 мажоритарных округах, что в сумме дает ей 75 мандатов. Второй тур в 16 одномандатных округах состоится 21 ноября. Оппозиция Грузии считает нелегитимными опубликованные Центризбиркомом итоги выборов, отказывается от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре мажоритарных выборов. Оппозиционеры требуют назначения внеочередных выборов.
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Парламентские выборы в Грузии — 2020Андрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Грузия
 
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