https://ria.ru/20201102/vybory-1582638842.html

В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Грузии

В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Грузии

Москва выступает за улучшение отношений с Грузией, будет ориентироваться на практические дела нового руководства страны после прошедших там парламентских... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:21

2020-11-02T13:21

2020-11-02T13:21

парламентские выборы в грузии — 2020

андрей руденко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

грузия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва выступает за улучшение отношений с Грузией, будет ориентироваться на практические дела нового руководства страны после прошедших там парламентских выборов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Из 150 депутатских мест 120 изберут по пропорциональным и 30 по мажоритарным спискам. Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%, что, по предварительным данным, составляет 61 мандат. Согласно предварительным итоговым данным ЦИК, партия также победила в 14 мажоритарных округах, что в сумме дает ей 75 мандатов. Второй тур в 16 одномандатных округах состоится 21 ноября. Оппозиция Грузии считает нелегитимными опубликованные Центризбиркомом итоги выборов, отказывается от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре мажоритарных выборов. Оппозиционеры требуют назначения внеочередных выборов.

https://ria.ru/20201101/vybory-gruziya-1582453007.html

грузия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), грузия