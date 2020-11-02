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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201102/vybory-1582593883.html
Выборы в США могут определить климат на планете в ближайшие десятилетия
Выборы в США могут определить климат на планете в ближайшие десятилетия
США должны официально выйти из Парижского соглашения по климату 4 ноября, на следующий день после президентских выборов. Этот процесс неизбежен, однако кандидат РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T09:22
2020-11-02T09:22
выборы президента сша — 2020
климат
дональд трамп
барак обама
джо байден
сша
потепление
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США должны официально выйти из Парижского соглашения по климату 4 ноября, на следующий день после президентских выборов. Этот процесс неизбежен, однако кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден пообещал вернуть Соединенные Штаты к выполнению договоренностей, если победит своего соперника Дональда Трампа. Сделать он это сможет только после инаугурации 20 января.Возвращение к Парижским соглашениям – не единственный пункт амбициозного плана Байдена стоимостью почти 2 триллиона долларов по борьбе с изменениями климата. РИА Новости попытались разобраться, какой путь – Трампа или Байдена – будет в итоге реализован в крупнейшей экономике мира, которая ответственна за большой процент мировых выбросов в окружающую среду.Трамп: проблемы нетТрамп отрицает изменение климата как таковое. Он называл защитников окружающей среды "мистификаторами" и неоднократно выражал сомнение в том, что изменение климата вызвано деятельностью человека. Однажды во время посещения Нью-Йорка, вероятно, в довольно промозглый день, Трамп написал в Twitter: "Где, черт возьми, глобальное потепление?"Впрочем, позднее он отказался от насмешек над климатическими изменениями и предложил новый аргумент в защиту своих взглядов: экологичность – это дорого. Отказ от Парижского соглашения он мотивировал тем, что оно было дорогостоящим и несправедливым для американцев. По его словам, остальные страны тоже не сильно-то заботятся об окружающей среде. "Китай выбрасывает в воздух настоящую грязь. Россия это делает, Индия это делает, все они", - сказал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом.Поэтому в предвыборной программе нынешнего президента климатической повестки нет в принципе, а в разделе "энергетика и окружающая среда" представлен, скорее, не план, а список достижений за первый президентский срок. Штаб Трампа пишет об облегчении ведения бизнеса в США для нефтяных, газовых и угольных компаний и расширении морского бурения. Кампания президента положительно преподносит одобрение строительства трубопровода Keystone XL, по которому нефть будет транспортироваться из Канады в США.В списке также значится попытка Трампа отказаться от подписанного Бараком Обамой Clean Power Plan, который нацелен на сокращение к 2030 году выбросов энергетического сектора США на 32% по сравнению с уровнем 2005 года. Трамп намерен заменить его собственным Affordable Clean Energy Rule, согласно которому выбросы будут снижены на меньшую величину.Байден: "перепрыгнуть" ОбамуСвой климатический план стоимостью почти 2 триллиона долларов - Clean Energy Revolution – Байден обнародовал в июле этого года. Кандидат в президенты предлагает вложить эти значительные средства в развитие "зеленых" технологий и избавить энергетический сектор США от большей части выбросов к 2035 году. Байден вышел за пределы экологической платформы Обамы и обещает обеспечить достижение Соединенными Штатами нулевых выбросов не позднее 2050 года.Авиатранспорт ответственен за приблизительно 2% глобальных выбросов, в связи с чем Байден собирается простимулировать создание новых экологически безопасных видов топлива для самолетов.Кандидат в президенты намерен также отказаться от трубопровода Keystone XL. Канада тем временем уже вложила в этот проект миллиарды долларов.Пока Трамп гордится созданием дополнительных возможностей для нефтегазового сектора, Байден грозится принять меры против компаний, которые "сознательно вредят нашей окружающей среде и отравляют воздух, землю и воду и скрывают информацию о потенциальных рисках для окружающей среды и здоровья".Байден также пообещал подтвердить приверженность США Парижскому климатическому соглашению и призвать другие страны активизировать свои собственные усилия по сокращению выбросов. Профессор Columbia Law School Майкл Джерард объяснил РИА Новости, что юридических препятствий для этого он не видит.Однако способность Байдена реализовать свой амбициозный дорогостоящий план будет зависеть еще и от того, получат ли демократы контроль над сенатом. В настоящее время у республиканцев большинство в верхней палате американского парламента.В целом Байден представил свой экологический план как часть программы по восстановлению после пандемии коронавируса. По его мнению, инвестиции в "зеленую" экономику создадут новые рабочие места и помогут США восстановиться после спада.Изменение подхода к климатической проблеме в США, очевидно, скажется на глобальном отношении к ситуации. Когда борьба с климатическими изменениями не является приоритетом крупнейшей экономики мира, то и у остальных стран нет большого стимула отказываться от имеющихся прибылей от угольной и нефтяной промышленности и вкладывать деньги в пока еще малопонятную "зеленую" энергетику.
https://ria.ru/20200310/1568360659.html
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климат, дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, потепление, в мире

Выборы в США могут определить климат на планете в ближайшие десятилетия

09:22 02.11.2020
 
© REUTERS / Mike BlakeПрезидент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© REUTERS / Mike Blake
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США должны официально выйти из Парижского соглашения по климату 4 ноября, на следующий день после президентских выборов. Этот процесс неизбежен, однако кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден пообещал вернуть Соединенные Штаты к выполнению договоренностей, если победит своего соперника Дональда Трампа. Сделать он это сможет только после инаугурации 20 января.
Возвращение к Парижским соглашениям – не единственный пункт амбициозного плана Байдена стоимостью почти 2 триллиона долларов по борьбе с изменениями климата. РИА Новости попытались разобраться, какой путь – Трампа или Байдена – будет в итоге реализован в крупнейшей экономике мира, которая ответственна за большой процент мировых выбросов в окружающую среду.
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Трамп: проблемы нет

Трамп отрицает изменение климата как таковое. Он называл защитников окружающей среды "мистификаторами" и неоднократно выражал сомнение в том, что изменение климата вызвано деятельностью человека. Однажды во время посещения Нью-Йорка, вероятно, в довольно промозглый день, Трамп написал в Twitter: "Где, черт возьми, глобальное потепление?"
Впрочем, позднее он отказался от насмешек над климатическими изменениями и предложил новый аргумент в защиту своих взглядов: экологичность – это дорого. Отказ от Парижского соглашения он мотивировал тем, что оно было дорогостоящим и несправедливым для американцев. По его словам, остальные страны тоже не сильно-то заботятся об окружающей среде. "Китай выбрасывает в воздух настоящую грязь. Россия это делает, Индия это делает, все они", - сказал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 11:06
Цитаты Джо Байдена о Дональде Трампе
Поэтому в предвыборной программе нынешнего президента климатической повестки нет в принципе, а в разделе "энергетика и окружающая среда" представлен, скорее, не план, а список достижений за первый президентский срок. Штаб Трампа пишет об облегчении ведения бизнеса в США для нефтяных, газовых и угольных компаний и расширении морского бурения. Кампания президента положительно преподносит одобрение строительства трубопровода Keystone XL, по которому нефть будет транспортироваться из Канады в США.
В списке также значится попытка Трампа отказаться от подписанного Бараком Обамой Clean Power Plan, который нацелен на сокращение к 2030 году выбросов энергетического сектора США на 32% по сравнению с уровнем 2005 года. Трамп намерен заменить его собственным Affordable Clean Energy Rule, согласно которому выбросы будут снижены на меньшую величину.
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Байден: "перепрыгнуть" Обаму

Свой климатический план стоимостью почти 2 триллиона долларов - Clean Energy Revolution – Байден обнародовал в июле этого года. Кандидат в президенты предлагает вложить эти значительные средства в развитие "зеленых" технологий и избавить энергетический сектор США от большей части выбросов к 2035 году. Байден вышел за пределы экологической платформы Обамы и обещает обеспечить достижение Соединенными Штатами нулевых выбросов не позднее 2050 года.
Авиатранспорт ответственен за приблизительно 2% глобальных выбросов, в связи с чем Байден собирается простимулировать создание новых экологически безопасных видов топлива для самолетов.
Кандидат в президенты намерен также отказаться от трубопровода Keystone XL. Канада тем временем уже вложила в этот проект миллиарды долларов.
Президент США Дональд Трамп выступает во время финальных дебатов по предвыборной кампании в США 2020 года с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в университете Бельмонт в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 11:10
Цитаты Дональда Трампа о Джо Байдене
Пока Трамп гордится созданием дополнительных возможностей для нефтегазового сектора, Байден грозится принять меры против компаний, которые "сознательно вредят нашей окружающей среде и отравляют воздух, землю и воду и скрывают информацию о потенциальных рисках для окружающей среды и здоровья".
Байден также пообещал подтвердить приверженность США Парижскому климатическому соглашению и призвать другие страны активизировать свои собственные усилия по сокращению выбросов. Профессор Columbia Law School Майкл Джерард объяснил РИА Новости, что юридических препятствий для этого он не видит.
Однако способность Байдена реализовать свой амбициозный дорогостоящий план будет зависеть еще и от того, получат ли демократы контроль над сенатом. В настоящее время у республиканцев большинство в верхней палате американского парламента.
В целом Байден представил свой экологический план как часть программы по восстановлению после пандемии коронавируса. По его мнению, инвестиции в "зеленую" экономику создадут новые рабочие места и помогут США восстановиться после спада.
Изменение подхода к климатической проблеме в США, очевидно, скажется на глобальном отношении к ситуации. Когда борьба с климатическими изменениями не является приоритетом крупнейшей экономики мира, то и у остальных стран нет большого стимула отказываться от имеющихся прибылей от угольной и нефтяной промышленности и вкладывать деньги в пока еще малопонятную "зеленую" энергетику.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Эксперт оценил последствия победы Байдена на выборах в США
 
Выборы президента США — 2020КлиматДональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденСШАПотеплениеВ мире
 
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