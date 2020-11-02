https://ria.ru/20201102/vozgoranie-1582629668.html

СК возбудил уголовное дело из-за возгорания в нефтешахте в Ухте

СК возбудил уголовное дело из-за возгорания в нефтешахте в Ухте

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на нефтешахтном производственном предприятии "Яреганефть" в Коми, сообщается на сайте регионального СУСК РФ. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:44

2020-11-02T12:44

2020-11-02T12:44

республика коми

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156157/18/1561571881_0:94:1000:657_1400x0_80_0_0_b41f2aedd1b9ac22defff399f34a2979.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на нефтешахтном производственном предприятии "Яреганефть" в Коми, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.Ранее сообщалось о возгорании в воскресенье в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника, по оперативной информации, устанавливается местонахождение двух человек, остальные выведены на поверхность."По факту возгорания в нефтешахте №3 Нефтешахтного производственного предприятия "Яреганефть" возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении.По данным следствия, 1 ноября при производстве буровых работ в нефтешахте из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты. К настоящему времени остается неизвестной судьба двух горнорабочих подрядной организации, их местонахождение устанавливается.Сейчас следователи допрашивают лиц из числа персонала и руководства предприятия, а также решаются вопросы изъятия документации и назначения судебных экспертиз.Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

https://ria.ru/20200828/shakhta-1576408545.html

республика коми

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, происшествия