https://ria.ru/20201102/vozgoranie-1582629668.html
СК возбудил уголовное дело из-за возгорания в нефтешахте в Ухте
СК возбудил уголовное дело из-за возгорания в нефтешахте в Ухте
Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на нефтешахтном производственном предприятии "Яреганефть" в Коми, сообщается на сайте регионального СУСК РФ. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:44
2020-11-02T12:44
2020-11-02T12:44
республика коми
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на нефтешахтном производственном предприятии "Яреганефть" в Коми, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.Ранее сообщалось о возгорании в воскресенье в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника, по оперативной информации, устанавливается местонахождение двух человек, остальные выведены на поверхность."По факту возгорания в нефтешахте №3 Нефтешахтного производственного предприятия "Яреганефть" возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении.По данным следствия, 1 ноября при производстве буровых работ в нефтешахте из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты. К настоящему времени остается неизвестной судьба двух горнорабочих подрядной организации, их местонахождение устанавливается.Сейчас следователи допрашивают лиц из числа персонала и руководства предприятия, а также решаются вопросы изъятия документации и назначения судебных экспертиз.Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
https://ria.ru/20200828/shakhta-1576408545.html
республика коми
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, происшествия
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на нефтешахтном производственном предприятии "Яреганефть" в Коми
, сообщается на сайте
регионального СУСК РФ.
Ранее сообщалось о возгорании в воскресенье в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника, по оперативной информации, устанавливается местонахождение двух человек, остальные выведены на поверхность.
"По факту возгорания в нефтешахте №3 Нефтешахтного производственного предприятия "Яреганефть" возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 ноября при производстве буровых работ в нефтешахте из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты. К настоящему времени остается неизвестной судьба двух горнорабочих подрядной организации, их местонахождение устанавливается.
Сейчас следователи допрашивают лиц из числа персонала и руководства предприятия, а также решаются вопросы изъятия документации и назначения судебных экспертиз.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.