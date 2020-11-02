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СК возбудил уголовное дело из-за возгорания в нефтешахте в Ухте
СК возбудил уголовное дело из-за возгорания в нефтешахте в Ухте
Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на нефтешахтном производственном предприятии "Яреганефть" в Коми, сообщается на сайте регионального СУСК РФ. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:44
2020-11-02T12:44
республика коми
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на нефтешахтном производственном предприятии "Яреганефть" в Коми, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.Ранее сообщалось о возгорании в воскресенье в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника, по оперативной информации, устанавливается местонахождение двух человек, остальные выведены на поверхность."По факту возгорания в нефтешахте №3 Нефтешахтного производственного предприятия "Яреганефть" возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении.По данным следствия, 1 ноября при производстве буровых работ в нефтешахте из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты. К настоящему времени остается неизвестной судьба двух горнорабочих подрядной организации, их местонахождение устанавливается.Сейчас следователи допрашивают лиц из числа персонала и руководства предприятия, а также решаются вопросы изъятия документации и назначения судебных экспертиз.Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
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республика коми
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республика коми, происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за возгорания в нефтешахте в Ухте

12:44 02.11.2020
 
© ГУ МЧС по Республике КомиНефтешахта "Яреганефть"
Нефтешахта Яреганефть - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© ГУ МЧС по Республике Коми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на нефтешахтном производственном предприятии "Яреганефть" в Коми, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Ранее сообщалось о возгорании в воскресенье в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника, по оперативной информации, устанавливается местонахождение двух человек, остальные выведены на поверхность.
"По факту возгорания в нефтешахте №3 Нефтешахтного производственного предприятия "Яреганефть" возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 ноября при производстве буровых работ в нефтешахте из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты. К настоящему времени остается неизвестной судьба двух горнорабочих подрядной организации, их местонахождение устанавливается.
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Сейчас следователи допрашивают лиц из числа персонала и руководства предприятия, а также решаются вопросы изъятия документации и назначения судебных экспертиз.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
 
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