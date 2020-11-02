https://ria.ru/20201102/voz-1582647033.html
ВОЗ получила документы о выходе США из организации
ВОЗ получила документы о выходе США из организации
США официально уведомили ВОЗ о выходе из состава членов организации, рассказал начальник отдела МИД России по вопросам оперативной деятельности ООН и содействия РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:59
2020-11-02T13:59
2020-11-02T14:40
распространение нового коронавируса
дональд трамп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
воз
сша
в мире
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США официально уведомили ВОЗ о выходе из состава членов организации, рассказал начальник отдела МИД России по вопросам оперативной деятельности ООН и содействия международному развитию Григорий Устинов.Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. В Госдепе заявили, что Вашингтон покинет организацию летом следующего года.Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с организацией, поскольку та "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, Соединенные Штаты "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Американский президент также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576800107.html
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), воз, сша, в мире