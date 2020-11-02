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ВОЗ получила документы о выходе США из организации
ВОЗ получила документы о выходе США из организации
США официально уведомили ВОЗ о выходе из состава членов организации, рассказал начальник отдела МИД России по вопросам оперативной деятельности ООН и содействия РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:59
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США официально уведомили ВОЗ о выходе из состава членов организации, рассказал начальник отдела МИД России по вопросам оперативной деятельности ООН и содействия международному развитию Григорий Устинов.Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. В Госдепе заявили, что Вашингтон покинет организацию летом следующего года.Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с организацией, поскольку та "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, Соединенные Штаты "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Американский президент также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), воз, сша, в мире

ВОЗ получила документы о выходе США из организации

13:59 02.11.2020 (обновлено: 14:40 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США официально уведомили ВОЗ о выходе из состава членов организации, рассказал начальник отдела МИД России по вопросам оперативной деятельности ООН и содействия международному развитию Григорий Устинов.

"Соединенные Штаты Америки объявили о своем выходе (из ВОЗ. — Прим. ред.), там необходимо соблюсти определенные процедуры. Тем не менее это объявлено, и соответствующие ноты и документы секретариатом ВОЗ получены", — сказал он на форуме "Сообщество".

Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. В Госдепе заявили, что Вашингтон покинет организацию летом следующего года.
Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с организацией, поскольку та "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, Соединенные Штаты "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Американский президент также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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