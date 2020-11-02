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В Воронеже завели дело после избиения школьника взрослым мужчиной
В Воронеже завели дело после избиения школьника взрослым мужчиной
Полиция возбудила административное дело о побоях по факту избиения 12-летнего школьника взрослым мужчиной в подъезде в Воронеже, сообщил в понедельник РИА... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:27
2020-11-02T15:27
гумвд
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 2 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила административное дело о побоях по факту избиения 12-летнего школьника взрослым мужчиной в подъезде в Воронеже, сообщил в понедельник РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Инцидент произошел в конце сентября в Воронеже. По данным Telegram-канала "Подъем", 12-летний школьник с друзьями катались на самокатах во дворе жилого дома, он наехал на игрушку гулявшего во дворе маленького ребенка и повредил ее. Ребята сбежали с места происшествия, но спустя неделю отец малыша нашел обидчика. Telegram-канал опубликовал видео, снятое, очевидно, камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как мальчик с самокатом входит в подъезд, и на него набрасывается мужчина. Мужчина ударяет ребенка, тот падает, взрослый пинает его ногой. Затем мужчина долго возмущается, бурно жестикулируя и замахиваясь на мальчика, тот все это время лежит на полу. Мама мальчика написала заявление в полицию."Возбуждено административное производство по побоям, статья 6.1.1 (КоАП РФ)", - сказал собеседник агентства.По его словам, школьник не получил серьезных травм.Санкция административной статьи о побоях предусматривает штраф до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
https://ria.ru/20201005/kaska-1578256550.html
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гумвд, воронеж, происшествия

В Воронеже завели дело после избиения школьника взрослым мужчиной

15:27 02.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 2 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила административное дело о побоях по факту избиения 12-летнего школьника взрослым мужчиной в подъезде в Воронеже, сообщил в понедельник РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Инцидент произошел в конце сентября в Воронеже. По данным Telegram-канала "Подъем", 12-летний школьник с друзьями катались на самокатах во дворе жилого дома, он наехал на игрушку гулявшего во дворе маленького ребенка и повредил ее. Ребята сбежали с места происшествия, но спустя неделю отец малыша нашел обидчика. Telegram-канал опубликовал видео, снятое, очевидно, камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как мальчик с самокатом входит в подъезд, и на него набрасывается мужчина. Мужчина ударяет ребенка, тот падает, взрослый пинает его ногой. Затем мужчина долго возмущается, бурно жестикулируя и замахиваясь на мальчика, тот все это время лежит на полу. Мама мальчика написала заявление в полицию.
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"Возбуждено административное производство по побоям, статья 6.1.1 (КоАП РФ)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, школьник не получил серьезных травм.
Санкция административной статьи о побоях предусматривает штраф до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
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