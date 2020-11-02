https://ria.ru/20201102/vizit-1582660064.html

Лукашенко не против визита папы Римского в Белоруссию

Лукашенко не против визита папы Римского в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не против возможного визита папы Римского в страну, но среди конфессий должно быть согласие по этой... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:53

2020-11-02T14:53

2020-11-02T14:57

папа римский

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не против возможного визита папы Римского в страну, но среди конфессий должно быть согласие по этой теме, ее не надо разыгрывать в политической игре.Он считает нецелесообразным "всякие инсинуации, разговоры, что, вот, чуть ли не инкогнито приедет папа Римский, тут соберется толпа со всей Европы". "Естественно, приедут (в случае визита – ред.) католики со всей Европы, и 100, и 200 тысяч - это факт... Но подставлять папу Римского под эти проблемы, где государство приглашает, а Православная церковь, главная наша конфессия, и наш патриарх будет не согласен, мы на это никогда не пойдем. Мы раскольниками не были и не будем", - подчеркнул Лукашенко.В этой связи белорусский лидер заявил, что " не надо насчет этого вести какие-то непонятные разговоры и в политической игре разыгрывать эту карту, это неприемлемо".

https://ria.ru/20201102/lukashenko-1582657411.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, александр лукашенко, белоруссия, в мире