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Лукашенко не против визита папы Римского в Белоруссию
Лукашенко не против визита папы Римского в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не против возможного визита папы Римского в страну, но среди конфессий должно быть согласие по этой... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:53
2020-11-02T14:57
папа римский
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не против возможного визита папы Римского в страну, но среди конфессий должно быть согласие по этой теме, ее не надо разыгрывать в политической игре.Он считает нецелесообразным "всякие инсинуации, разговоры, что, вот, чуть ли не инкогнито приедет папа Римский, тут соберется толпа со всей Европы". "Естественно, приедут (в случае визита – ред.) католики со всей Европы, и 100, и 200 тысяч - это факт... Но подставлять папу Римского под эти проблемы, где государство приглашает, а Православная церковь, главная наша конфессия, и наш патриарх будет не согласен, мы на это никогда не пойдем. Мы раскольниками не были и не будем", - подчеркнул Лукашенко.В этой связи белорусский лидер заявил, что " не надо насчет этого вести какие-то непонятные разговоры и в политической игре разыгрывать эту карту, это неприемлемо".
https://ria.ru/20201102/lukashenko-1582657411.html
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папа римский, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко не против визита папы Римского в Белоруссию

14:53 02.11.2020 (обновлено: 14:57 02.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не против возможного визита папы Римского в страну, но среди конфессий должно быть согласие по этой теме, ее не надо разыгрывать в политической игре.

"Я не против, чтобы и папа Римский, не говоря уже о нашем патриархе и так далее, приезжали к нам сюда. Но должно быть общее согласие на это. Это не должно нанести непоправимый раскол", - цитирует в понедельник президента Sputnik Беларусь.

Он считает нецелесообразным "всякие инсинуации, разговоры, что, вот, чуть ли не инкогнито приедет папа Римский, тут соберется толпа со всей Европы". "Естественно, приедут (в случае визита – ред.) католики со всей Европы, и 100, и 200 тысяч - это факт... Но подставлять папу Римского под эти проблемы, где государство приглашает, а Православная церковь, главная наша конфессия, и наш патриарх будет не согласен, мы на это никогда не пойдем. Мы раскольниками не были и не будем", - подчеркнул Лукашенко.
В этой связи белорусский лидер заявил, что " не надо насчет этого вести какие-то непонятные разговоры и в политической игре разыгрывать эту карту, это неприемлемо".
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