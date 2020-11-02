Лукашенко не против визита папы Римского в Белоруссию
14:53 02.11.2020 (обновлено: 14:57 02.11.2020)
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не против возможного визита папы Римского в страну, но среди конфессий должно быть согласие по этой теме, ее не надо разыгрывать в политической игре.
"Я не против, чтобы и папа Римский, не говоря уже о нашем патриархе и так далее, приезжали к нам сюда. Но должно быть общее согласие на это. Это не должно нанести непоправимый раскол", - цитирует в понедельник президента Sputnik Беларусь.
Он считает нецелесообразным "всякие инсинуации, разговоры, что, вот, чуть ли не инкогнито приедет папа Римский, тут соберется толпа со всей Европы". "Естественно, приедут (в случае визита – ред.) католики со всей Европы, и 100, и 200 тысяч - это факт... Но подставлять папу Римского под эти проблемы, где государство приглашает, а Православная церковь, главная наша конфессия, и наш патриарх будет не согласен, мы на это никогда не пойдем. Мы раскольниками не были и не будем", - подчеркнул Лукашенко.
В этой связи белорусский лидер заявил, что " не надо насчет этого вести какие-то непонятные разговоры и в политической игре разыгрывать эту карту, это неприемлемо".