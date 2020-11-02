https://ria.ru/20201102/virus-1582587671.html

Врач-иммунолог объяснил, как "домашние" вирусы защищают человека

Врач-иммунолог объяснил, как "домашние" вирусы защищают человека

Способна ли легкая простуда защитить от COVID-19? В интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, почему такой вариант не исключен. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T04:33

2020-11-02T04:33

2020-11-02T07:34

владислав жемчугов

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Способна ли легкая простуда защитить от COVID-19? В интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, почему такой вариант не исключен. Ученые предполагают, что вирусы в организме человека могут конкурировать за территорию. Будут ли "домашние" вирусы бороться с "чужаками" в случае с коронавирусом, пока с точностью сказать нельзя. Но вполне вероятно, что такой процесс возможен, рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог Владислав Жемчугов. Насколько эффективной может быть такая защита, можно узнать только путем экспериментов, отметил врач-иммунолог."Например, англичане собираются заражать людей искусственно, чтобы понять, что будет. У них это позволяет законодательство, у нас законодательство запрещает проводить такие эксперименты", – рассказал радио Sputnik Владислав Жемчугов.

https://ria.ru/20201102/effekt-1582582175.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество