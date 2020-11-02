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Врач-иммунолог объяснил, как "домашние" вирусы защищают человека
Врач-иммунолог объяснил, как "домашние" вирусы защищают человека
Способна ли легкая простуда защитить от COVID-19? В интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, почему такой вариант не исключен. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T04:33
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владислав жемчугов
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Способна ли легкая простуда защитить от COVID-19? В интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, почему такой вариант не исключен. Ученые предполагают, что вирусы в организме человека могут конкурировать за территорию. Будут ли "домашние" вирусы бороться с "чужаками" в случае с коронавирусом, пока с точностью сказать нельзя. Но вполне вероятно, что такой процесс возможен, рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог Владислав Жемчугов. Насколько эффективной может быть такая защита, можно узнать только путем экспериментов, отметил врач-иммунолог."Например, англичане собираются заражать людей искусственно, чтобы понять, что будет. У них это позволяет законодательство, у нас законодательство запрещает проводить такие эксперименты", – рассказал радио Sputnik Владислав Жемчугов.
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владислав жемчугов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Врач-иммунолог объяснил, как "домашние" вирусы защищают человека

04:33 02.11.2020 (обновлено: 07:34 02.11.2020)
 
© Depositphotos / Anna SubbotinaПростуженная женщина
Простуженная женщина - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Depositphotos / Anna Subbotina
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Способна ли легкая простуда защитить от COVID-19? В интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, почему такой вариант не исключен.
Ученые предполагают, что вирусы в организме человека могут конкурировать за территорию. Будут ли "домашние" вирусы бороться с "чужаками" в случае с коронавирусом, пока с точностью сказать нельзя. Но вполне вероятно, что такой процесс возможен, рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог Владислав Жемчугов.
"Известный факт, что наши "домашние" вирусы, такие как цитомегаловирус, герпес, в какой-то момент вызывают увеличение выработки интерферонов, то есть естественных факторов защиты. Это может стать даже защитой от внешних новых вирусов, в том числе от коронавируса и гриппа. Или какая-нибудь легкая начавшаяся простуда может защитить человека от коронавируса. Такой вариант не исключен", – сказал Владислав Жемчугов.
Насколько эффективной может быть такая защита, можно узнать только путем экспериментов, отметил врач-иммунолог.
"Например, англичане собираются заражать людей искусственно, чтобы понять, что будет. У них это позволяет законодательство, у нас законодательство запрещает проводить такие эксперименты", – рассказал радио Sputnik Владислав Жемчугов.
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