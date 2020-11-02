https://ria.ru/20201102/viktorina-1582666970.html

Более 450 команд сразились в онлайн-викторине о московской промышленности

Более 450 команд сразились в онлайн-викторине о московской промышленности

Более 450 команд приняли участие в трех играх онлайн-викторины "Квиз, плиз!", которые прошли с 29 по 31 октября в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:27

2020-11-02T15:27

2020-11-02T15:27

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 450 команд приняли участие в трех играх онлайн-викторины "Квиз, плиз!", которые прошли с 29 по 31 октября в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Участники ответили на вопросы о пищевой промышленности, авиа- и машиностроении, а также фармацевтике."Промышленный квиз – один из самых популярных форматов проекта "Открой#Моспром". Такие мероприятия позволяют нам знакомить горожан с интересными фактами из жизни столичных предприятий, а москвичам – хорошо провести вечер. Только в сентябрьских играх, которые проходили в офлайн и онлайн-форматах, соревновались 185 команд. В этот раз на вопросы о работе нашей промышленности отвечали более 3,2 тысячи человек в 454 командах", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.В ходе викторины участники узнали, например, какую продукцию московская фабрика "Рот Фронт" начала производить в преддверии Олимпиады-80, в каком году появился первый завод Coca-Cola в России и под какой маркой выпускался первый серийный советский цветной телевизор. Также организаторы подготовили сюрприз для команд: часть вопросов озвучивали автор популярной телепрограммы "Чудо техники" Сергей Малоземов и известный шеф-повар, ведущий проектов "Адская кухня" и "На ножах" Константин Ивлев.Игры транслировались на специальной платформе "Квиз, плиз!" и на сайте otkroimosprom.ru. Поучаствовать мог любой желающий.Проект "Открой#Моспром", который существует с марта 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы и другие специальные акции. Всего в проекте уже приняли участие свыше 14 тысяч человек, а онлайн-аудитория превысила 2 миллиона зрителей. За время существования "Открой#Моспром" было проведено свыше 400 экскурсий на 46 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.

https://ria.ru/20201020/subsidiya-1580677942.html

https://ria.ru/20201021/moskva-1580779075.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва