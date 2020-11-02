https://ria.ru/20201102/valyuta-1582587051.html

Эксперт объяснил, почему в евро инвестировать выгоднее, чем в доллар

Эксперт объяснил, почему в евро инвестировать выгоднее, чем в доллар

Европейская валюта на фоне более уверенных темпов восстановления экономики еврозоны для инвесторов может быть интереснее американской, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T07:14

2020-11-02T07:14

2020-11-02T07:14

россия

экономика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Европейская валюта на фоне более уверенных темпов восстановления экономики еврозоны для инвесторов может быть интереснее американской, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.Американская валюта продолжает падение относительно корзины резервных валют: индекс доллара добрался до двухлетних минимумов и рискует расширить девальвацию, указывает он. "На фоне масштабной программы монетарно-фискального стимулирования и рвения властей Штатов сократить свой торговый дефицит доллар, думается, не лучшее средство сохранения капитала", - рассуждает Зельцер.Вместе с тем, как отмечает Зельцер, девальвационный тренд американской валюты в конце минувшего месяца замедлился. По его словам, в качестве сопротивления дальнейшему отскоку индекса доллара (DXY) выступает подтвержденная ранее граница предложения у минимумов марта (94,6 пункта), при этом долгосрочная цель сохраняется вблизи 90 пунктов.При этом аналитик напомнил, что распределение портфеля в различных валютах может снизить волатильность активов инвестора, однако идеального портфеля в природе не существует. "Все же большую часть активов, три четверти, видится целесообразным удерживать в той валюте, в которой осуществляются основные траты", - заключил эксперт.Ранее другой аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов в интервью агентству высказал предположение, что на динамике доллара негативно может сказаться и победа на президентских выборах в США Джо Байдена. в частности, доллар в моменте может потерять порядка 1-2% к евро.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперники - кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Байден.Американские горкиНа валютном рынке РФ доллар в первой декаде октября поднимался до 79,25 рубля. Однако затем он сполз и после некоторого укрепления в середине месяца продолжил падение, и в итоге максимальное его снижение к рублю за октябрь превысило 2% (более 1,6 рубля). При этом валюта США обновила минимум с 22 сентября, подешевев до 76,01 рубля. Но к концу месяца в рамках общего обвала рубля на негативных для того внешних факторах американская валюта более чем сумела скомпенсировать своё падения и установила новые локальные максимумы.В итоге мы встречаем ноябрь с официальным курсом Центробанка на уровне 79,33 рубля за доллар, при этом валютные торги на Московской бирже вечером последнего рабочего дня октября закрылись курсом доллара ещё на 20 копеек выше.

https://ria.ru/20201030/bayden-1582212934.html

https://ria.ru/20201030/dollar-1582212601.html

https://ria.ru/20201027/sberezheniya-1581685230.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика