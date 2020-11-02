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https://ria.ru/20201102/vaktsina-1582737525.html
В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
Белоруссия намерена на начальном этапе закупить в России 100 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявил в понедельник премьер республики Роман Головченко. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T23:18
2020-11-02T23:29
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
роман головченко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
белоруссия
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Белоруссия намерена на начальном этапе закупить в России 100 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявил в понедельник премьер республики Роман Головченко.Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19."На первом этапе, я думаю, что мы начнем где-то со 100 тысяч доз и будем потихоньку (наращивать закупки – ред.), потому что там производственные мощности тоже имеют определенные лимиты. Ценовые параметры тоже сейчас обсуждаются. Это зависит, в том числе, от того, будем ли мы, допустим, брать готовые вакцины или их компоненты и здесь уже их смешивать, производить на месте. Все это пока обсуждается с соответствующими службами", - заявил Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".Премьер также сообщил, что в республике в настоящее время продолжаются испытания российской вакцины и пока говорить о массовой вакцинации рано, поскольку третий этап испытаний не завершился. "Но я рассчитываю, что в ближайшее время этот этап должен быть закончен. Есть договоренность с руководством России о том, что Беларусь первой страной будет, которая официально получит вакцину для массовой вакцинации", - заметил Головченко.Премьер-министр также добавил, что все добровольцы в Белоруссии, которые привились вакциной российского производства, включая его самого, чувствуют себя хорошо.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582243223.html
https://ria.ru/20201029/vaktsiny-1582103919.html
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вакцина "спутник v", роман головченко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, белоруссия, общество

В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19

23:18 02.11.2020 (обновлено: 23:29 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Белоруссия намерена на начальном этапе закупить в России 100 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявил в понедельник премьер республики Роман Головченко.
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19.
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"На первом этапе, я думаю, что мы начнем где-то со 100 тысяч доз и будем потихоньку (наращивать закупки – ред.), потому что там производственные мощности тоже имеют определенные лимиты. Ценовые параметры тоже сейчас обсуждаются. Это зависит, в том числе, от того, будем ли мы, допустим, брать готовые вакцины или их компоненты и здесь уже их смешивать, производить на месте. Все это пока обсуждается с соответствующими службами", - заявил Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".
Премьер также сообщил, что в республике в настоящее время продолжаются испытания российской вакцины и пока говорить о массовой вакцинации рано, поскольку третий этап испытаний не завершился. "Но я рассчитываю, что в ближайшее время этот этап должен быть закончен. Есть договоренность с руководством России о том, что Беларусь первой страной будет, которая официально получит вакцину для массовой вакцинации", - заметил Головченко.
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Премьер-министр также добавил, что все добровольцы в Белоруссии, которые привились вакциной российского производства, включая его самого, чувствуют себя хорошо.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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