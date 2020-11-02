https://ria.ru/20201102/vaktsina-1582690547.html

Первых участников испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" привьют в ноябре

Первых участников испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" привьют в ноябре

Первые добровольцы, участвующие в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", получат прививку в ноябре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:06

2020-11-02T17:06

2020-11-02T17:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Первые добровольцы, участвующие в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", получат прививку в ноябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Первые добровольцы получат прививку в ноябре 2020 года",- говорится в сообщении.Сейчас государственный научный центр "Вектор" производит вакцину для пострегистрационных испытаний, пояснили в пресс-службе.Набор добровольцев пока ещё не начался, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580826008.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество