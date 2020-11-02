https://ria.ru/20201102/ukraina-kredity-1582261885.html

Украине предрекли экономический коллапс: кто залатает дыры в бюджете

Украине предрекли экономический коллапс: кто залатает дыры в бюджете

Следующий год станет серьезным испытанием для многих государств. Украина — не исключение, страну ждет обвал ВВП и инфляция, прогнозирует Международный валютный... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T08:00

2020-11-02T08:00

2020-11-02T08:00

жкх

арсен аваков

нафтогаз украины

мвф

киев

украина

экономика

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Следующий год станет серьезным испытанием для многих государств. Украина — не исключение, страну ждет обвал ВВП и инфляция, прогнозирует Международный валютный фонд. Дефицит бюджета достиг рекордных значений — образовалась многомиллиардная дыра. А кредиты гасить нечем. И платить за все это придется рядовым гражданам. С ноября для них уже вырастут цены на газ — более чем на треть. Ничего хорошегоПо оценкам МВФ, экономика Украины в 2020-м сократится на 7,2 процента, а инфляция достигнет 5,2%. Безработица увеличится до 10,1% и лишь немного уменьшится в 2021-м. Это следствие не только пандемии коронавируса, но и общей неэффективности национального финансового сектора, констатируют экономисты фонда.Состояние государственных финансов Украины действительно плачевное как никогда. В этом году дефицит госбюджета в четыре раза больше, чем в прошлом: к октябрю прореха в казне разрослась до 82 миллиардов гривен. Еще одна извечная проблема — госдолг. Только в сентябре добавилось 162 миллиона долларов. Государственные и гарантированные государством финансовые обязательства — 2,4 триллиона гривен, или 82,9 миллиарда долларов. В июле, по данным Нацбанка Украины, доходило и до пиковых 122,8 миллиарда. Облуживание госдолга, вдвое превышающего доходную часть бюджета, — одна из ключевых экономических проблем страны. В этом году по процентам необходимо выплатить почти 420 миллиардов гривен (15 миллиардов долларов) — это больше трети доходов казны. Расплачиваться с кредиторами нечем, и в ход пойдут средства, предназначенные для социальных пособий. Государственный рэкетМежду тем сюрприз вновь преподнес "Нафтогаз". Государственная компания повышает тарифы для населения сразу на 35 процентов. "Изменения обусловлены в первую очередь сезонным фактором и увеличением оптовой цены голубого топлива", — говорится в официальном сообщении.В октябре "Нафтогаз" уже поднял ценник для производителей тепловой энергии — на 24 процента, до 5374 гривен за тысячу кубометров без учета НДС и расходов на транспортировку через систему трубопроводов. Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко так прокомментировал в фейсбуке очередное подорожание: "Это без стоимости доставки и распределения (абонентской платы, которая появилась в этом году при Зеленском и которую он еще зимой обещал отменить). Общий ценник: от семи до двадцати тысяч гривен за тысячу кубов в зависимости от региона. Как вам рынок? Это притом что этот газ уже в хранилищах и его стоимость — менее трех тысяч гривен. То есть это государственный рэкет, а цена — это уже налог на жизнь". До Майдана газ населению продавали по 680 гривен за тысячу кубов — почти в десять раз дешевле, чем сейчас. Этого удавалось достичь, смешивая украинское топливо с импортным. После госпереворота 2014-го тарифы двинулись вверх. И это как раз то, чего требовал основной кредитор Украины — Международный валютный фонд. В 2016-м Киев обязался повысить стоимость газа до импортного паритета к 2020-му.В том, что ради денег МВФ, государство будет "душить" граждан, никто не сомневался. И речь не только о тарифах, это еще и упрощенная процедура взыскания долгов за коммуналку, увеличение штрафов и ужесточение наказаний за просрочку платежей.Кредит на пять миллиардов долларов МВФ одобрил Украине в июле — сроком на 18 месяцев. Первый транш в 2,1 миллиарда поступил в июне. Тогда же украинское правительство приняло специальный меморандум, прекратив действие постановления о ценообразовании на газ. Отныне все регулирует рынок. А значит, тариф для граждан увеличится и станет таким же, как для промышленности. Вдобавок власти согласились не снижать пенсионный возраст и отказались от дополнительных видов пенсий и льгот.Денег нетВ 2021-м ситуация с бюджетом ухудшится: дефицит, как ожидается, приблизится к 300 миллиардам гривен, это шесть процентов ВВП. Придется опять брать кредиты, погасить которые нереально. В итоге, утверждают украинские экономисты, страна окажется на краю финансовой пропасти. "И эта пропасть будет углубляться. Денег нет. Мы должны понимать: нам не хватает денег, чтобы дожить до конца этого года", — говорит украинский политолог Андрей Кучер.Он поясняет, что недостающие средства получат с помощью перераспределения. Дыру закроют опять же с помощью новых долгов. В итоге закредитованность Украины растянется на несколько поколений. Еще в марте, в разгар карантина, глава МВД Арсен Аваков предрек стране голод, если власти не справятся с последствиями пандемии. "Будем честны, большинство людей на Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений. Пройдет месяц, и у людей не хватит денег, чтобы содержать семью, не хватит на еду и лекарства", — сказал он. Как отмечают наблюдатели, кандидаты в мэры украинских городов изменили предвыборную риторику: совсем исчезла социальная повестка. Значит, скоро власти откажутся от ряда обязательств перед населением. Но пока стараются замалчивать проблему.

https://ria.ru/20201025/naftogaz-1581458652.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, арсен аваков, нафтогаз украины, мвф, киев, украина, экономика