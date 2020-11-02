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На Украине взломали сайт Конституционного суда
На Украине взломали сайт Конституционного суда
Неизвестные взломали сайт Конституционного суда Украины, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Марьяну... РИА Новости, 02.11.2020
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верховная рада украины
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украина
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КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Неизвестные взломали сайт Конституционного суда Украины, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Марьяну Гайовскую."Нам взломали сайт", - цитирует Гайовскую агентство.Пресс-секретарь также добавила, что сейчас специалисты занимаются возобновлением работы сайта.По состоянию на 15.45 (16.45 мск) сайт КС не работает.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Тридцатого октября возле здания Конституционного суда прошел митинг из-за решения о частичной отмене антикоррупционной реформы. Митингующие требовали отставки всех судей КС, они бросали файеры и петарды в здание суда.
https://ria.ru/20201030/izmena-1582315862.html
https://ria.ru/20200707/1574019682.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

На Украине взломали сайт Конституционного суда

17:11 02.11.2020 (обновлено: 17:25 02.11.2020)
 
© РИА НовостиАкция у здания Конституционного суда Украины
Акция у здания Конституционного суда Украины - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости
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КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Неизвестные взломали сайт Конституционного суда Украины, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Марьяну Гайовскую.
"Нам взломали сайт", - цитирует Гайовскую агентство.
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Пресс-секретарь также добавила, что сейчас специалисты занимаются возобновлением работы сайта.
По состоянию на 15.45 (16.45 мск) сайт КС не работает.
Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Тридцатого октября возле здания Конституционного суда прошел митинг из-за решения о частичной отмене антикоррупционной реформы. Митингующие требовали отставки всех судей КС, они бросали файеры и петарды в здание суда.
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