https://ria.ru/20201102/ukraina-1582691460.html

На Украине взломали сайт Конституционного суда

На Украине взломали сайт Конституционного суда

Неизвестные взломали сайт Конституционного суда Украины, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Марьяну... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:11

2020-11-02T17:11

2020-11-02T17:25

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Неизвестные взломали сайт Конституционного суда Украины, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Марьяну Гайовскую."Нам взломали сайт", - цитирует Гайовскую агентство.Пресс-секретарь также добавила, что сейчас специалисты занимаются возобновлением работы сайта.По состоянию на 15.45 (16.45 мск) сайт КС не работает.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Тридцатого октября возле здания Конституционного суда прошел митинг из-за решения о частичной отмене антикоррупционной реформы. Митингующие требовали отставки всех судей КС, они бросали файеры и петарды в здание суда.

https://ria.ru/20201030/izmena-1582315862.html

https://ria.ru/20200707/1574019682.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире