https://ria.ru/20201102/ufa-1582612146.html
Депутаты назначили врио мэра Уфы
Депутаты назначили врио мэра Уфы
Депутаты горсовета Уфы возложили временное исполнение обязанностей мэра города на заместителя главы администрации Радмила Муслимова, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:30
2020-11-02T11:30
2020-11-02T11:30
радий хабиров
республика башкортостан
уфа
политика
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УФА, 2 ноя – РИА Новости. Депутаты горсовета Уфы возложили временное исполнение обязанностей мэра города на заместителя главы администрации Радмила Муслимова, сообщает пресс-служба горсовета.Уфимский мэр Ульфат Мустафин скончался 29 октября из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусной инфекцией. Муслимов исполнял обязанности главы администрации Уфы с тех пор, как Мустафин заболел.На оперативном совещании правительства Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что фигура будущего мэра еще не определена, и попросил свою администрацию провести консультации с депутатами горсовета."Сегодня в городском Совете в рамках внеочередного 68-го заседания депутаты приняли решение возложить временное исполнение обязанностей главы администрации ГО г. Уфа РБ на и.о. первого заместителя главы администрации Радмила Муслимова. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседание совета прошло в дистанционном формате", - сообщает пресс-служба горсовета Уфы.Отмечается, что Муслимов будет исполнять обязанности мэра до проведения соответствующих конкурсных процедур.
https://rsport.ria.ru/20201029/ufa-1582139051.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радий хабиров, республика башкортостан, уфа, политика