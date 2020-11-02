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Депутаты назначили врио мэра Уфы
Депутаты назначили врио мэра Уфы
Депутаты горсовета Уфы возложили временное исполнение обязанностей мэра города на заместителя главы администрации Радмила Муслимова, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:30
2020-11-02T11:30
радий хабиров
республика башкортостан
уфа
политика
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УФА, 2 ноя – РИА Новости. Депутаты горсовета Уфы возложили временное исполнение обязанностей мэра города на заместителя главы администрации Радмила Муслимова, сообщает пресс-служба горсовета.Уфимский мэр Ульфат Мустафин скончался 29 октября из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусной инфекцией. Муслимов исполнял обязанности главы администрации Уфы с тех пор, как Мустафин заболел.На оперативном совещании правительства Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что фигура будущего мэра еще не определена, и попросил свою администрацию провести консультации с депутатами горсовета."Сегодня в городском Совете в рамках внеочередного 68-го заседания депутаты приняли решение возложить временное исполнение обязанностей главы администрации ГО г. Уфа РБ на и.о. первого заместителя главы администрации Радмила Муслимова. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседание совета прошло в дистанционном формате", - сообщает пресс-служба горсовета Уфы.Отмечается, что Муслимов будет исполнять обязанности мэра до проведения соответствующих конкурсных процедур.
https://rsport.ria.ru/20201029/ufa-1582139051.html
республика башкортостан
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радий хабиров, республика башкортостан, уфа, политика

Депутаты назначили врио мэра Уфы

11:30 02.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода России. Уфа
Города России. Уфа - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 2 ноя – РИА Новости. Депутаты горсовета Уфы возложили временное исполнение обязанностей мэра города на заместителя главы администрации Радмила Муслимова, сообщает пресс-служба горсовета.
Уфимский мэр Ульфат Мустафин скончался 29 октября из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусной инфекцией. Муслимов исполнял обязанности главы администрации Уфы с тех пор, как Мустафин заболел.
На оперативном совещании правительства Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что фигура будущего мэра еще не определена, и попросил свою администрацию провести консультации с депутатами горсовета.
"Сегодня в городском Совете в рамках внеочередного 68-го заседания депутаты приняли решение возложить временное исполнение обязанностей главы администрации ГО г. Уфа РБ на и.о. первого заместителя главы администрации Радмила Муслимова. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседание совета прошло в дистанционном формате", - сообщает пресс-служба горсовета Уфы.
Отмечается, что Муслимов будет исполнять обязанности мэра до проведения соответствующих конкурсных процедур.
Мэр Уфы Ульфат Мустафин - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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"Уфа" выразила соболезнования в связи со смертью Ульфата Мустафина
 
Радий ХабировРеспублика БашкортостанУфаПолитика
 
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