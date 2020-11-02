https://ria.ru/20201102/ufa-1582612146.html

Депутаты назначили врио мэра Уфы

Депутаты назначили врио мэра Уфы

Депутаты горсовета Уфы возложили временное исполнение обязанностей мэра города на заместителя главы администрации Радмила Муслимова, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:30

2020-11-02T11:30

2020-11-02T11:30

радий хабиров

республика башкортостан

уфа

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611780_0:10:3372:1907_1400x0_80_0_0_672fb62962356ebe4a0eb25faa6df122.jpg

УФА, 2 ноя – РИА Новости. Депутаты горсовета Уфы возложили временное исполнение обязанностей мэра города на заместителя главы администрации Радмила Муслимова, сообщает пресс-служба горсовета.Уфимский мэр Ульфат Мустафин скончался 29 октября из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусной инфекцией. Муслимов исполнял обязанности главы администрации Уфы с тех пор, как Мустафин заболел.На оперативном совещании правительства Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что фигура будущего мэра еще не определена, и попросил свою администрацию провести консультации с депутатами горсовета."Сегодня в городском Совете в рамках внеочередного 68-го заседания депутаты приняли решение возложить временное исполнение обязанностей главы администрации ГО г. Уфа РБ на и.о. первого заместителя главы администрации Радмила Муслимова. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседание совета прошло в дистанционном формате", - сообщает пресс-служба горсовета Уфы.Отмечается, что Муслимов будет исполнять обязанности мэра до проведения соответствующих конкурсных процедур.

https://rsport.ria.ru/20201029/ufa-1582139051.html

республика башкортостан

уфа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радий хабиров, республика башкортостан, уфа, политика