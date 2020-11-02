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https://ria.ru/20201102/udalenka-1582727346.html
В СПЧ заявили о незаконности сбора данных о работниках на удаленке
В СПЧ заявили о незаконности сбора данных о работниках на удаленке
Зампредседателя Совета при президенте России по правам человека Ирина Киркора считает, что требования властей к работодателям о предоставлении личных данных... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T20:51
2020-11-02T20:51
распространение нового коронавируса
удаленная работа
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
совет по правам человека при президенте рф (спч)
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета при президенте России по правам человека Ирина Киркора считает, что требования властей к работодателям о предоставлении личных данных сотрудников, работающих удаленно, нарушают закон.Согласно октябрьскому указу мэра Москвы Сергея Собянина, из-за усложнения ситуации с коронавирусом работодатели должны перевести на удаленную работу не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Указ требует от работодателей еженедельно передавать властям номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на "удаленку"."Отношения между работником и работодателем регулируются трудовым законодательством, и работодатель является оператором персональных данных своего сотрудника, и передавать в той форме еженедельно, как требует указ главы субъекта, удивляет тем, что там нужно номер телефона, социальную карту - то есть максимальная информация... Ограничительные меры о предоставлении персональных данных осенней волны, они неадекватны", - сказала Киркора на форуме "Сообщество".По ее словам, "в сложившейся ситуации достаточно было бы передавать списки сотрудников, которые переходят на дистанционную форму работы".По ее мнению, возможные перегибы весной были допустимы из-за непонимания происходящего, но за лето было необходимо сделать выводы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/udalenka-1582195215.html
https://ria.ru/20201028/sobyanin-1581946857.html
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удаленная работа, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, совет по правам человека при президенте рф (спч), сергей собянин, москва, общество

В СПЧ заявили о незаконности сбора данных о работниках на удаленке

20:51 02.11.2020
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета при президенте России по правам человека Ирина Киркора считает, что требования властей к работодателям о предоставлении личных данных сотрудников, работающих удаленно, нарушают закон.
Согласно октябрьскому указу мэра Москвы Сергея Собянина, из-за усложнения ситуации с коронавирусом работодатели должны перевести на удаленную работу не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Указ требует от работодателей еженедельно передавать властям номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на "удаленку".
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"Отношения между работником и работодателем регулируются трудовым законодательством, и работодатель является оператором персональных данных своего сотрудника, и передавать в той форме еженедельно, как требует указ главы субъекта, удивляет тем, что там нужно номер телефона, социальную карту - то есть максимальная информация... Ограничительные меры о предоставлении персональных данных осенней волны, они неадекватны", - сказала Киркора на форуме "Сообщество".
По ее словам, "в сложившейся ситуации достаточно было бы передавать списки сотрудников, которые переходят на дистанционную форму работы".

Предоставление номера телефона, номера карт является, на мой взгляд, нарушением закона о персональных данных и прав граждан на личное пространство.

Ирина Киркора
зампредседателя Совета при президенте России по правам человека
По ее мнению, возможные перегибы весной были допустимы из-за непонимания происходящего, но за лето было необходимо сделать выводы.
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Распространение нового коронавирусаУдаленная работаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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