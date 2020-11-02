https://ria.ru/20201102/udalenka-1582727346.html

В СПЧ заявили о незаконности сбора данных о работниках на удаленке

В СПЧ заявили о незаконности сбора данных о работниках на удаленке

Зампредседателя Совета при президенте России по правам человека Ирина Киркора считает, что требования властей к работодателям о предоставлении личных данных... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T20:51

2020-11-02T20:51

2020-11-02T20:51

распространение нового коронавируса

удаленная работа

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

совет по правам человека при президенте рф (спч)

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579036119_0:237:3072:1965_1400x0_80_0_0_843fcb3b6a9a3c8f3d68ceeb1adebe88.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета при президенте России по правам человека Ирина Киркора считает, что требования властей к работодателям о предоставлении личных данных сотрудников, работающих удаленно, нарушают закон.Согласно октябрьскому указу мэра Москвы Сергея Собянина, из-за усложнения ситуации с коронавирусом работодатели должны перевести на удаленную работу не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Указ требует от работодателей еженедельно передавать властям номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на "удаленку"."Отношения между работником и работодателем регулируются трудовым законодательством, и работодатель является оператором персональных данных своего сотрудника, и передавать в той форме еженедельно, как требует указ главы субъекта, удивляет тем, что там нужно номер телефона, социальную карту - то есть максимальная информация... Ограничительные меры о предоставлении персональных данных осенней волны, они неадекватны", - сказала Киркора на форуме "Сообщество".По ее словам, "в сложившейся ситуации достаточно было бы передавать списки сотрудников, которые переходят на дистанционную форму работы".По ее мнению, возможные перегибы весной были допустимы из-за непонимания происходящего, но за лето было необходимо сделать выводы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/udalenka-1582195215.html

https://ria.ru/20201028/sobyanin-1581946857.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удаленная работа, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, совет по правам человека при президенте рф (спч), сергей собянин, москва, общество