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В Южной Корее подозреваемый признался в самой громкой серии убийств
В Южной Корее подозреваемый признался в самой громкой серии убийств
Подозреваемый в убийстве не менее 10 женщин в Южной Корее в понедельник дал признательные показания в суде, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:32
2020-11-02T17:43
пон чжун хо
южная корея
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве не менее 10 женщин в Южной Корее в понедельник дал признательные показания в суде, передает агентство Рёнхап.Серия убийств в городе Хвасон на юге страны происходила с 1986 по 1991 год. За убийство 13-летней девочки в 1988 году был пожизненно осужден мужчина по имени Ён. Он был досрочно освобожден и добился пересмотра дела.В понедельник на повторном процессе присутствовал 57-летний Ли Чун Чжэ, который признался в убийствах еще в 2019 году, но впервые выступал публично. Сам Ли Чун Чжэ также отбывает пожизненное заключение за изнасилование и убийство жены своего брата в 1994 году. На слушаниях он признался в убийстве 14 женщин."Настоящий преступник – это я. Я искренне извиняюсь перед господином Ёном, который был ошибочно обвинен в убийстве, которое я совершил", - заявил предполагаемый убийца. Он добавил, что никогда не старался скрыть улики и "до сих пор не может понять", почему не оказался в списке подозреваемых в ходе расследования. Полицейские связали Ли Чун Чжэ с некоторыми из убийств только в прошлом году после экспертизы ДНК.Отмечается, что Ли Чун Чжэ не грозит новое судебное преследование из-за совершенных признаний, поскольку срок давности преступлений уже истек.Хвасонские убийства стали крупнейшим уголовным делом Южной Кореи с более чем двумя миллионами человеко-часов, потраченных на расследование, и списком из 21 тысячи подозреваемых.Преступления в Хвасоне легли в основу южнокорейского фильма "Воспоминания об убийстве" (2003) режиссера Пон Чжун Хо, который в 2019 году получил четыре премии "Оскар" за драму "Паразиты". Главные роли в обоих фильмах исполнил актер Сон Кан Хо.
https://ria.ru/20201102/afera-1582618055.html
южная корея
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РИА Новости
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пон чжун хо, южная корея, в мире

В Южной Корее подозреваемый признался в самой громкой серии убийств

17:32 02.11.2020 (обновлено: 17:43 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве не менее 10 женщин в Южной Корее в понедельник дал признательные показания в суде, передает агентство Рёнхап.
Серия убийств в городе Хвасон на юге страны происходила с 1986 по 1991 год. За убийство 13-летней девочки в 1988 году был пожизненно осужден мужчина по имени Ён. Он был досрочно освобожден и добился пересмотра дела.
В понедельник на повторном процессе присутствовал 57-летний Ли Чун Чжэ, который признался в убийствах еще в 2019 году, но впервые выступал публично. Сам Ли Чун Чжэ также отбывает пожизненное заключение за изнасилование и убийство жены своего брата в 1994 году. На слушаниях он признался в убийстве 14 женщин.
"Настоящий преступник – это я. Я искренне извиняюсь перед господином Ёном, который был ошибочно обвинен в убийстве, которое я совершил", - заявил предполагаемый убийца. Он добавил, что никогда не старался скрыть улики и "до сих пор не может понять", почему не оказался в списке подозреваемых в ходе расследования. Полицейские связали Ли Чун Чжэ с некоторыми из убийств только в прошлом году после экспертизы ДНК.
Отмечается, что Ли Чун Чжэ не грозит новое судебное преследование из-за совершенных признаний, поскольку срок давности преступлений уже истек.
Хвасонские убийства стали крупнейшим уголовным делом Южной Кореи с более чем двумя миллионами человеко-часов, потраченных на расследование, и списком из 21 тысячи подозреваемых.
Преступления в Хвасоне легли в основу южнокорейского фильма "Воспоминания об убийстве" (2003) режиссера Пон Чжун Хо, который в 2019 году получил четыре премии "Оскар" за драму "Паразиты". Главные роли в обоих фильмах исполнил актер Сон Кан Хо.
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