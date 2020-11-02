https://ria.ru/20201102/ubiystvo-1582696120.html

В Южной Корее подозреваемый признался в самой громкой серии убийств

В Южной Корее подозреваемый признался в самой громкой серии убийств

Подозреваемый в убийстве не менее 10 женщин в Южной Корее в понедельник дал признательные показания в суде, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:32

2020-11-02T17:32

2020-11-02T17:43

пон чжун хо

южная корея

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве не менее 10 женщин в Южной Корее в понедельник дал признательные показания в суде, передает агентство Рёнхап.Серия убийств в городе Хвасон на юге страны происходила с 1986 по 1991 год. За убийство 13-летней девочки в 1988 году был пожизненно осужден мужчина по имени Ён. Он был досрочно освобожден и добился пересмотра дела.В понедельник на повторном процессе присутствовал 57-летний Ли Чун Чжэ, который признался в убийствах еще в 2019 году, но впервые выступал публично. Сам Ли Чун Чжэ также отбывает пожизненное заключение за изнасилование и убийство жены своего брата в 1994 году. На слушаниях он признался в убийстве 14 женщин."Настоящий преступник – это я. Я искренне извиняюсь перед господином Ёном, который был ошибочно обвинен в убийстве, которое я совершил", - заявил предполагаемый убийца. Он добавил, что никогда не старался скрыть улики и "до сих пор не может понять", почему не оказался в списке подозреваемых в ходе расследования. Полицейские связали Ли Чун Чжэ с некоторыми из убийств только в прошлом году после экспертизы ДНК.Отмечается, что Ли Чун Чжэ не грозит новое судебное преследование из-за совершенных признаний, поскольку срок давности преступлений уже истек.Хвасонские убийства стали крупнейшим уголовным делом Южной Кореи с более чем двумя миллионами человеко-часов, потраченных на расследование, и списком из 21 тысячи подозреваемых.Преступления в Хвасоне легли в основу южнокорейского фильма "Воспоминания об убийстве" (2003) режиссера Пон Чжун Хо, который в 2019 году получил четыре премии "Оскар" за драму "Паразиты". Главные роли в обоих фильмах исполнил актер Сон Кан Хо.

https://ria.ru/20201102/afera-1582618055.html

южная корея

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пон чжун хо, южная корея, в мире