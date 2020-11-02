https://ria.ru/20201102/turtsiya-1582679441.html

Эксперт рассказал, как повлиял бы на турбизнес запрет поездок в Турцию

Эксперт рассказал, как повлиял бы на турбизнес запрет поездок в Турцию

Если сейчас для россиян снова будет закрыта Турция, то это не станет существенным ударом по туротрасли РФ, сказал РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:39

2020-11-02T16:39

2020-11-02T16:39

туризм

коронавирус covid-19

туристы

юрий барзыкин

анна попова

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российский союз туриндустрии (рст)

торгово-промышленная палата рф

турция

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Если сейчас для россиян снова будет закрыта Турция, то это не станет существенным ударом по туротрасли РФ, сказал РИА Новости председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщила, что 90 процентов граждан, которые вернулись с COVID-19 из других стран, прибыли из Турции, и предложила подумать над "определенными мерами"."Такое заявление Роспотребнадзора должно стать предупреждением об обязательном соблюдении предписаний по эпидемиологической безопасности. Это серьезный сигнал для тех наших соотечественников, которые собрались все-таки за рубеж, говорящий о рисках, которые еще существуют", — считает Барзыкин.По его мнению, если будет принято решение о повторном закрытии турецкого направления, то это уже не станет слишком серьезным ударом по отрасли, как если бы это произошло в начале осени. "Ноябрь – это уже не сезон для пляжного отдыха в этой стране. Конечно, найдутся желающие провести свой отпуск в Турции и в такое время, но их будет сравнительно мало", — считает он.Барзыкин также напомнил, что сейчас все россияне, которые возвращаются из-за границы, обязаны сдавать анализы на коронавирус. "То, что большинство тех, у кого наличие вируса подтверждается, приезжают из Турции, вполне объяснимо, так как абсолютное большинство наших соотечественников, если и выезжают из страны – то именно в это государство", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.За первые три квартала Турцию посетили 1,4 миллиона российских туристов, что в 4,15 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом турпоток из РФ все же оказался на первом месте. По данным посольства РФ в Анкаре, всего в Турции за этот промежуток времени заразилось коронавирусом не менее 326 туристов из России.

https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582649156.html

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html

турция

анкара

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туристы, юрий барзыкин, анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российский союз туриндустрии (рст), торгово-промышленная палата рф, турция, анкара, отдых