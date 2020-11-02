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Туризм
https://ria.ru/20201102/turtsiya-1582638388.html
Введение налога на отели в Турции перенесли на январь
Введение налога на отели в Турции перенесли на январь
Ввведение закона о гостиничном налоге в Турции перенесли на январь 2021 года из-за пандемии, сообщает News-turk.ru. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:26
2020-11-02T13:26
туризм
туризм
налоги
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туристы
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ввведение закона о гостиничном налоге в Турции перенесли на январь 2021 года из-за пандемии, сообщает News-turk.ru. Закон о том, что объекты размещения должны будут платить налог в размере одного процента от суммы оказанных отелем услуг (проживание, питание, анимацию, SPA и другие сервисы) был принят в декабре 2019 года и должен был вступит в силу 1 апреля 2020 года. Документ также предусматривал повышение данного налога до двух процентов с 2021 года.Потом появилась информация, что он вводится с 1 ноября 2020 года.Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу туристического сектора Турции и исполнение закона было перенесено на 1 января 2021 года, о чем сообщило Налоговое управление страны.Парламент Турции решил отложить введение данного налога до 1 января 2022 года, включив соответствующие изменения в закон в принятом "Пакете поддержки по трудоустройству".Эту информацию подтвердили и отельеры, и туроператоры. "Никакой налог с туристов, по крайней мере в этом году, не будет взиматься", – сообщили изданию TourDom.ru представители сети отелей. "Никаких дополнительных сборов с туристов не будут брать", – прокомментировал владелец группы туркомпаний Рашад Мамедов.
https://ria.ru/20201030/turtsiya-1582297733.html
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туризм, налоги, отели, туристы, новости - туризм, турция, деньги

Введение налога на отели в Турции перенесли на январь

13:26 02.11.2020
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ввведение закона о гостиничном налоге в Турции перенесли на январь 2021 года из-за пандемии, сообщает News-turk.ru.
Закон о том, что объекты размещения должны будут платить налог в размере одного процента от суммы оказанных отелем услуг (проживание, питание, анимацию, SPA и другие сервисы) был принят в декабре 2019 года и должен был вступит в силу 1 апреля 2020 года. Документ также предусматривал повышение данного налога до двух процентов с 2021 года.
Потом появилась информация, что он вводится с 1 ноября 2020 года.
Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу туристического сектора Турции и исполнение закона было перенесено на 1 января 2021 года, о чем сообщило Налоговое управление страны.
Парламент Турции решил отложить введение данного налога до 1 января 2022 года, включив соответствующие изменения в закон в принятом "Пакете поддержки по трудоустройству".
Эту информацию подтвердили и отельеры, и туроператоры. "Никакой налог с туристов, по крайней мере в этом году, не будет взиматься", – сообщили изданию TourDom.ru представители сети отелей. "Никаких дополнительных сборов с туристов не будут брать", – прокомментировал владелец группы туркомпаний Рашад Мамедов.
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