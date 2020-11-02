https://ria.ru/20201102/turtsiya-1582638388.html
Введение налога на отели в Турции перенесли на январь
Введение налога на отели в Турции перенесли на январь
Ввведение закона о гостиничном налоге в Турции перенесли на январь 2021 года из-за пандемии, сообщает News-turk.ru. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:26
2020-11-02T13:26
2020-11-02T13:26
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ввведение закона о гостиничном налоге в Турции перенесли на январь 2021 года из-за пандемии, сообщает News-turk.ru. Закон о том, что объекты размещения должны будут платить налог в размере одного процента от суммы оказанных отелем услуг (проживание, питание, анимацию, SPA и другие сервисы) был принят в декабре 2019 года и должен был вступит в силу 1 апреля 2020 года. Документ также предусматривал повышение данного налога до двух процентов с 2021 года.Потом появилась информация, что он вводится с 1 ноября 2020 года.Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу туристического сектора Турции и исполнение закона было перенесено на 1 января 2021 года, о чем сообщило Налоговое управление страны.Парламент Турции решил отложить введение данного налога до 1 января 2022 года, включив соответствующие изменения в закон в принятом "Пакете поддержки по трудоустройству".Эту информацию подтвердили и отельеры, и туроператоры. "Никакой налог с туристов, по крайней мере в этом году, не будет взиматься", – сообщили изданию TourDom.ru представители сети отелей. "Никаких дополнительных сборов с туристов не будут брать", – прокомментировал владелец группы туркомпаний Рашад Мамедов.
https://ria.ru/20201030/turtsiya-1582297733.html
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, налоги, отели, туристы, новости - туризм, турция, деньги
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости.
Ввведение закона о гостиничном налоге в Турции перенесли на январь 2021 года из-за пандемии, сообщает
News-turk.ru.
Закон о том, что объекты размещения должны будут платить налог в размере одного процента от суммы оказанных отелем услуг (проживание, питание, анимацию, SPA и другие сервисы) был принят в декабре 2019 года и должен был вступит в силу 1 апреля 2020 года. Документ также предусматривал повышение данного налога до двух процентов с 2021 года.
Потом появилась информация, что он вводится с 1 ноября 2020 года.
Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу туристического сектора Турции и исполнение закона было перенесено на 1 января 2021 года, о чем сообщило Налоговое управление страны.
Парламент Турции решил отложить введение данного налога до 1 января 2022 года, включив соответствующие изменения в закон в принятом "Пакете поддержки по трудоустройству".
Эту информацию подтвердили и отельеры, и туроператоры. "Никакой налог с туристов, по крайней мере в этом году, не будет взиматься", – сообщили
изданию TourDom.ru представители сети отелей. "Никаких дополнительных сборов с туристов не будут брать", – прокомментировал владелец группы туркомпаний Рашад Мамедов.