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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201102/tserkvi-1582634422.html
В Канаде за ночь сгорели две церкви, власти не исключают поджог
В Канаде за ночь сгорели две церкви, власти не исключают поджог
Две церкви сгорели за одну ночь в канадской провинции Онтарио, местные власти заявили, что неожиданные пожары "вызывают подозрения", сообщает канадский... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:04
2020-11-02T13:04
религия и мировоззрение
онтарио
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Две церкви сгорели за одну ночь в канадской провинции Онтарио, местные власти заявили, что неожиданные пожары "вызывают подозрения", сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на полицию.Сообщается, что инцидент произошел на юго-западе Онтарио в ночь на воскресенье. Пожар разгорелся в двух церквях, расположенных поблизости друг от друга.Представители аварийных служб сообщили, что получили сообщение о возгорании вскоре после полуночи. По прибытии они обнаружили, что здание объединенной церкви муниципалитета Южный Карадок полностью охвачено пламенем. Примерно в 6.15 утра по местному времени (14.15 мск), через несколько часов после первого пожара, экстренные службы получили вызов в связи с возгоранием в Англиканской церкви святого Андрея."Мы все еще на предварительных стадиях расследования, поэтому рассматриваем все версии, но, очевидно, очень подозрительно, что две церкви загорелись в непосредственной близости друг от друга, примерно в одно и то же время", - сообщил представитель местной полиции Кевин Хоу.Церкви расположены на расстоянии семи километров друг от друга, отмечает канал.Несмотря на усилия пожарных, здания церкви святого Андрея не удалось спасти. Полиция не исключает намеренного поджога церквей, сообщений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582051817.html
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онтарио, в мире

В Канаде за ночь сгорели две церкви, власти не исключают поджог

13:04 02.11.2020
 
© Depositphotos / noskaphotoКрест в огне
Крест в огне - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Depositphotos / noskaphoto
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Две церкви сгорели за одну ночь в канадской провинции Онтарио, местные власти заявили, что неожиданные пожары "вызывают подозрения", сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на полицию.
Сообщается, что инцидент произошел на юго-западе Онтарио в ночь на воскресенье. Пожар разгорелся в двух церквях, расположенных поблизости друг от друга.
Представители аварийных служб сообщили, что получили сообщение о возгорании вскоре после полуночи. По прибытии они обнаружили, что здание объединенной церкви муниципалитета Южный Карадок полностью охвачено пламенем. Примерно в 6.15 утра по местному времени (14.15 мск), через несколько часов после первого пожара, экстренные службы получили вызов в связи с возгоранием в Англиканской церкви святого Андрея.
"Мы все еще на предварительных стадиях расследования, поэтому рассматриваем все версии, но, очевидно, очень подозрительно, что две церкви загорелись в непосредственной близости друг от друга, примерно в одно и то же время", - сообщил представитель местной полиции Кевин Хоу.
Церкви расположены на расстоянии семи километров друг от друга, отмечает канал.
Несмотря на усилия пожарных, здания церкви святого Андрея не удалось спасти. Полиция не исключает намеренного поджога церквей, сообщений о пострадавших не поступало.
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