https://ria.ru/20201102/transport-1582359258.html

В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей

В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей

С декабря этого года по улицам Берлина можно будет прокатиться на рейсовом беспилотном электробусе, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T00:03

2020-11-02T00:03

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. С декабря этого года по улицам Берлина можно будет прокатиться на рейсовом беспилотном электробусе, сообщает ЕвроПульс. Три маленьких (не больше, чем на 10 пассажиров) транспортных средства в течение года будут ездить на двух маршрутах в центре города. Поездки на них бесплатные.Прошлой зимой в Берлине уже протестировали один электробус, его маршрут был вдвое короче нынешних. Теперь эти машины стали быстрее: если раньше максимальная скорость была всего 12 километров в час (медленнее велосипеда), то теперь ограничение подняли до 15 километров в час, а весной поднимут еще – до 18 километров в час.

https://ria.ru/20200222/1565072760.html

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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