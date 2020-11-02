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https://ria.ru/20201102/transport-1582359258.html
В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
С декабря этого года по улицам Берлина можно будет прокатиться на рейсовом беспилотном электробусе, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T00:03
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берлин (город)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. С декабря этого года по улицам Берлина можно будет прокатиться на рейсовом беспилотном электробусе, сообщает ЕвроПульс. Три маленьких (не больше, чем на 10 пассажиров) транспортных средства в течение года будут ездить на двух маршрутах в центре города. Поездки на них бесплатные.Прошлой зимой в Берлине уже протестировали один электробус, его маршрут был вдвое короче нынешних. Теперь эти машины стали быстрее: если раньше максимальная скорость была всего 12 километров в час (медленнее велосипеда), то теперь ограничение подняли до 15 километров в час, а весной поднимут еще – до 18 километров в час.
https://ria.ru/20200222/1565072760.html
берлин (город)
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туризм, туристы, новости - туризм, берлин (город)

В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей

00:03 02.11.2020
 
© Depositphotos / pandionhiatus3Вид на Берлин
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Depositphotos / pandionhiatus3
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. С декабря этого года по улицам Берлина можно будет прокатиться на рейсовом беспилотном электробусе, сообщает ЕвроПульс.
Три маленьких (не больше, чем на 10 пассажиров) транспортных средства в течение года будут ездить на двух маршрутах в центре города. Поездки на них бесплатные.
Прошлой зимой в Берлине уже протестировали один электробус, его маршрут был вдвое короче нынешних.
Теперь эти машины стали быстрее: если раньше максимальная скорость была всего 12 километров в час (медленнее велосипеда), то теперь ограничение подняли до 15 километров в час, а весной поднимут еще – до 18 километров в час.
Страны мира. Испания. Мадрид - РИА Новости, 1920, 22.02.2020
22 февраля, 15:06Туризм
В центре Мадрида туристы могут передвигаться на бесплатном электробусе
 
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмБерлин (город)
 
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