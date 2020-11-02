https://ria.ru/20201102/tramp-1582699445.html
Трамп призвал избирателей лично и пораньше приходить на участки
Трамп призвал избирателей лично и пораньше приходить на участки
Президент США Дональд Трамп за сутки до выборов призвал избирателей лично прийти на участки пораньше и голосовать там. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:47
2020-11-02T17:47
2020-11-02T17:51
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за сутки до выборов призвал избирателей лично прийти на участки пораньше и голосовать там."Идите в кабины для голосования и голосуйте рано и лично. Не позволяйте им забрать ваш голос. Это самые важные выборы, какие когда-либо были. Спасибо", - сказал он в коротком видеообращении, размещенном в его Twitter.Выборы пройдут 3 ноября. В этом году из-за коронавируса наблюдаются беспрецедентные масштабы досрочного голосования. Проект US Election Project, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд, два дня назад насчитал уже более 90 миллионов проголосовавших. Многие голосуют по почте, которая в ряде штатов является единственным разрешенным способом голосования. Трамп возражает против этого метода, считая, что это открывает возможности для подлогов.
https://ria.ru/20201031/prezident-1582360305.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире