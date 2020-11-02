https://ria.ru/20201102/tramp-1582609528.html

СМИ: Трамп допустил увольнение главного инфекциониста США после выборов

СМИ: Трамп допустил увольнение главного инфекциониста США после выборов

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности увольнения главного инфекциониста США Энтони Фаучи в случае победы на президентских выборах, сообщает... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:14

2020-11-02T11:14

2020-11-02T11:14

выборы президента сша — 2020

энтони фаучи

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности увольнения главного инфекциониста США Энтони Фаучи в случае победы на президентских выборах, сообщает телеканал CNN.Как отмечает телеканал, позднее Трамп заявил, что Фаучи "хороший человек, но он много раз ошибался".Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп в личном разговоре с сотрудниками своего штаба назвал Фаучи "стихийным бедствием" и заявил, что если бы его слушали, умерли бы более 700 тысяч человек. По данным издания, президент не уточнил, почему сотни тысяч людей могли умереть, если бы они прислушались к Фаучи, однако отметил, что в начале пандемии главный инфекционист говорил, что людям не нужно носить маски.Газета Politico ранее сообщила, что Трамп и его советники намерены переформатировать кабмин, уволив высших руководителей сферы здравоохранения и разведслужб, если американский лидер переизберется на второй срок. Politico отмечает, что уволены будут те чиновники, которых Трамп считает нелояльными, медленно действующими или скептиками. Меры коснутся членов кабинета, которые перешли дорогу американскому лидеру, отказывались проводить расследование, которое он требовал, или призывали его принять более строгий подход к борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20201101/menshinstva-1582449783.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, дональд трамп, сша, в мире