https://ria.ru/20201102/testirovanie-1582643577.html
Собянин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в Москве
Собянин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в Москве
ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве увеличено до 100 тысяч в сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:41
2020-11-02T13:41
2020-11-02T13:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве увеличено до 100 тысяч в сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Мы увеличили, в первую очередь, тестирование граждан на коронавирусную инфекцию, и сегодня значения ПЦР-тестов достигает от 80 до 100 тысяч в сутки плюс около 30 тысяч - ИФА", - сказал мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество