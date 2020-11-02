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Распространение нового коронавируса
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Собянин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в Москве
Собянин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в Москве
ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве увеличено до 100 тысяч в сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:41
2020-11-02T13:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве увеличено до 100 тысяч в сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Мы увеличили, в первую очередь, тестирование граждан на коронавирусную инфекцию, и сегодня значения ПЦР-тестов достигает от 80 до 100 тысяч в сутки плюс около 30 тысяч - ИФА", - сказал мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в Москве

13:41 02.11.2020 (обновлено: 13:55 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве увеличено до 100 тысяч в сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"Мы увеличили, в первую очередь, тестирование граждан на коронавирусную инфекцию, и сегодня значения ПЦР-тестов достигает от 80 до 100 тысяч в сутки плюс около 30 тысяч - ИФА", - сказал мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
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