https://ria.ru/20201102/testirovanie-1582643577.html

Собянин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в Москве

Собянин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в Москве

ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве увеличено до 100 тысяч в сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:41

2020-11-02T13:41

2020-11-02T13:55

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве увеличено до 100 тысяч в сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Мы увеличили, в первую очередь, тестирование граждан на коронавирусную инфекцию, и сегодня значения ПЦР-тестов достигает от 80 до 100 тысяч в сутки плюс около 30 тысяч - ИФА", - сказал мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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