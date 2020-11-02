https://ria.ru/20201102/tatarstan-1582678635.html

По делу о нападении подростка в Татарстане задержали еще пять человек

По делу о нападении подростка в Татарстане задержали еще пять человек

Еще пятеро подозреваемых, помимо отчима подростка, задержаны по делу о нападении на отдел полиции в Татарстане, сообщили РИА Новости в понедельник в Кукморском... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:15

2020-11-02T16:15

2020-11-02T22:46

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости. Еще пятеро подозреваемых, помимо отчима подростка, задержаны по делу о нападении на отдел полиции в Татарстане, сообщили РИА Новости в понедельник в Кукморском районном суде.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что суд заключил под стражу сожителя матери школьника.При этом он подтвердил, что все шестеро проходят по одному делу в качестве подозреваемых. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.По данным местных СМИ, у Замалиева есть судимость за подрыв магистрального газопровода в конце 1999 года. Диверсию — именно так ее квалифицировали следователи — провела группа радикальных исламистов, прошедших обучение в Чечне в лагере Шамиля Басаева и Хаттаба. Как было доказано следствием и судом, Замалиев был лидером группы. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.Нападение на отдел полиции по Кукморскому району Татарстана произошло в ночь на минувшую пятницу, 30 октября: 16-летний юноша забросил на территорию отдела МВД по Кукморскому району два "коктейля Молотова" и попытался убежать, но был настигнут полицейскими.При попытке задержания он несколько раз ударил одного из сотрудников ножом — в итоге полицейские вынуждены были применить оружие. Подросток погиб на месте.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, юноша при задержании кричал "Аллах акбар, я вас всех убью!". Возбуждено уголовное дело, в том числе о покушении на теракт.

https://ria.ru/20201030/napadenie-1582345388.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции в Татарстане МВД Татарстана предоставило РИА Новости первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции МВД приводит детали ночной атаки в Татарстане: Около 0.30 участковый, парковавшийся у отдела полиции по Кукморскому району, заметил возгорание и осколки стекла. В это время подросток бросил на территорию еще один "коктейль Молотова" и попытался скрыться. Участковый и ночной дежурный бросились вдогонку, а когда настигли нападавшего, он начал угрожать им ножом. На неоднократные требования бросить оружие молодой человек не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ранил одного из полицейских. Силовики открыли огонь, нападавший скончался на месте. 2020-11-02T16:15 true PT0M35S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), происшествия