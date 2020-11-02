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По делу о нападении подростка в Татарстане задержали еще пять человек
По делу о нападении подростка в Татарстане задержали еще пять человек
Еще пятеро подозреваемых, помимо отчима подростка, задержаны по делу о нападении на отдел полиции в Татарстане, сообщили РИА Новости в понедельник в Кукморском... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:15
2020-11-02T22:46
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости. Еще пятеро подозреваемых, помимо отчима подростка, задержаны по делу о нападении на отдел полиции в Татарстане, сообщили РИА Новости в понедельник в Кукморском районном суде.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что суд заключил под стражу сожителя матери школьника.При этом он подтвердил, что все шестеро проходят по одному делу в качестве подозреваемых. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.По данным местных СМИ, у Замалиева есть судимость за подрыв магистрального газопровода в конце 1999 года. Диверсию — именно так ее квалифицировали следователи — провела группа радикальных исламистов, прошедших обучение в Чечне в лагере Шамиля Басаева и Хаттаба. Как было доказано следствием и судом, Замалиев был лидером группы. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.Нападение на отдел полиции по Кукморскому району Татарстана произошло в ночь на минувшую пятницу, 30 октября: 16-летний юноша забросил на территорию отдела МВД по Кукморскому району два "коктейля Молотова" и попытался убежать, но был настигнут полицейскими.При попытке задержания он несколько раз ударил одного из сотрудников ножом — в итоге полицейские вынуждены были применить оружие. Подросток погиб на месте.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, юноша при задержании кричал "Аллах акбар, я вас всех убью!". Возбуждено уголовное дело, в том числе о покушении на теракт.
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582345388.html
республика татарстан (татарстан)
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Первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции в Татарстане
МВД Татарстана предоставило РИА Новости первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции МВД приводит детали ночной атаки в Татарстане: Около 0.30 участковый, парковавшийся у отдела полиции по Кукморскому району, заметил возгорание и осколки стекла. В это время подросток бросил на территорию еще один "коктейль Молотова" и попытался скрыться. Участковый и ночной дежурный бросились вдогонку, а когда настигли нападавшего, он начал угрожать им ножом. На неоднократные требования бросить оружие молодой человек не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ранил одного из полицейских. Силовики открыли огонь, нападавший скончался на месте.
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республика татарстан (татарстан), происшествия

По делу о нападении подростка в Татарстане задержали еще пять человек

16:15 02.11.2020 (обновлено: 22:46 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости. Еще пятеро подозреваемых, помимо отчима подростка, задержаны по делу о нападении на отдел полиции в Татарстане, сообщили РИА Новости в понедельник в Кукморском районном суде.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что суд заключил под стражу сожителя матери школьника.

"При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Марату Замалиеву (отчиму) ходатайство удовлетворено, он заключен под стражу на два месяца. При рассмотрении ходатайств следствия о продлении срока задержания до 72 часов в отношении пятерых граждан ходатайства также удовлетворены", — сказал собеседник агентства.

При этом он подтвердил, что все шестеро проходят по одному делу в качестве подозреваемых. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
По данным местных СМИ, у Замалиева есть судимость за подрыв магистрального газопровода в конце 1999 года. Диверсию — именно так ее квалифицировали следователи — провела группа радикальных исламистов, прошедших обучение в Чечне в лагере Шамиля Басаева и Хаттаба. Как было доказано следствием и судом, Замалиев был лидером группы. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.
Нападение на отдел полиции по Кукморскому району Татарстана произошло в ночь на минувшую пятницу, 30 октября: 16-летний юноша забросил на территорию отдела МВД по Кукморскому району два "коктейля Молотова" и попытался убежать, но был настигнут полицейскими.
При попытке задержания он несколько раз ударил одного из сотрудников ножом — в итоге полицейские вынуждены были применить оружие. Подросток погиб на месте.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, юноша при задержании кричал "Аллах акбар, я вас всех убью!". Возбуждено уголовное дело, в том числе о покушении на теракт.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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